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إذاعة الجامعة الأردنية تطلق مبادرة “صوتنا واحد في حب الأردن وقيادته”

12 فبراير 2025
إذاعة الجامعة الأردنية تطلق مبادرة “صوتنا واحد في حب الأردن وقيادته”

وطنا اليوم:تحت شعار “صوتنا واحد في حب الأردن وقيادته”، تطلق إذاعة الجامعة الأردنية مبادرة وطنية احتفاءً باليوم العالمي للإذاعة في 13 فبراير، بالتعاون مع إذاعات جامعية، ومجتمعية، وخاصة.
وتمتد فعاليات هذه المبادرة من الثامنة صباحاً حتى الثانية ظهراً، لتعزيز الوحدة الوطنية، وإبراز دور الإعلام في خدمة القضايا الوطنية. وتؤكد المبادرة أهمية الإعلام الأردني في الأزمات، وتشدد على دور المؤسسات الإعلامية في ترسيخ القيم المجتمعية وتعزيز التماسك الوطني.
وتحمل المبادرة رسالة موحدة بأن حب الأردن والالتفاف حول قيادته الهاشمية، ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، هو الأولوية التي تجمع الجميع وأنّ لا شيء يعلو فوق حب الأردن وقيادته وعلى خطى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين نمشي


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