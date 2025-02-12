رئيس فرسان التغيير يوجه نداء وطني لاستقبال الملك

وطنا اليوم:وجه رئيس فرسان التغيير نداء وطني لإستقبال جلالة الملك وتاليا نص النداء:

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى أبناء الأردن الأحرار، إلى عشائرنا الأردنية الأصيلة، إلى شعبنا العظيم الوفي لتراب هذا الوطن، ندعوكم جميعًا للوقوف صفًا واحدًا في استقبال سيد البلاد، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، يوم غد الخميس الساعة 11 صباحًا في مطار ماركا، في استقبال شعبي حاشد يليق بقائد المسيرة ورمز العزة والكرامة.

إن فرسان التغيير، قيادةً وأعضاءً ومتطوعين، يقفون دائمًا في مقدمة الصفوف تعبيرًا عن ولائهم المطلق وانتمائهم العميق للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة. وعليه، نوجه نداءً عاجلًا وفوريًا إلى جميع كوادر فرسان التغيير في مختلف المحافظات، للحضور المكثف والتواجد الفوري في هذا الاستقبال التاريخي، لنكون كما عهدنا جلالته، صفًا وطنيًا متماسكًا، يهتف بحب الأردن وقيادته.

فلنرفع الهامات عاليًا، ولنردد بصوت واحد:

“بالروح بالدم نفديك يا أبا الحسين!”

عاش الأردن عزيزًا منيعًا، وعاش جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، قائدًا ومفخرةً للأمة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم،

عصام المساعيد

رئيس مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني