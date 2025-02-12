الأراضي والمساحة: الدائرة خفضت عدد مراجعيها بنسبة 70.74%

وطنا اليوم:قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، الدكتور أحمد العموش، إن الدائرة خفضت عدد مراجعيها بنسبة 70.74 بالمئة، وفق إحصائية شهر كانون الثاني الماضي.

وأضاف العموش، أن دائرة الأراضي أنجزت وفق الإحصائية، 9923 معاملة بيع إلكترونية، و59597 وثيقة تمثلت بإصدار إخراجات قيد (قوشان) ومخططات.

وأوضح أن استراتيجية دائرة الأراضي في خدمة المواطنين والمستثمرين منبثقة من مستهدفات ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي، وكان من أهمها التحول الإلكتروني، إذ أطلقت 35 خدمة إلكترونية خلال الفترة القليلة الماضية شملت 3 محاور ومستهدفات مهمة لأعمال الدائرة وفق الخطة التنفيذية للتحول الإلكتروني التي أعدتها الدائرة.

وبين أن المحور الأول يشمل خدمات إلكترونية مقدمة للمواطنين تمثلت بإصدار الوثائق المتعلقة بالملكيات إخراج قيد “قوشان”، ومخطط، وبيان تغيير، وكشف أملاك أو شهادة عدم وجود أملاك، وتقديم طلبات البيع والاعتراض على القيمة الإدارية المقدرة إلكترونيا وخدمة الرصد الميداني.

وأشار إلى أن المحور الثاني ركز على الخدمات الإلكترونية المقدمة للمستثمرين، وتمثلت بتقديم طلبات تملك وبيع من خلال نوافذ إلكترونية خاصة والحصول على جميع الموافقات اللازمة إلكترونيا بما فيها الموافقات الأمنية.

فيما اختص المحور الثالث بخدمات إلكترونية مقدمة للقطاع العقاري تمثلت بالحصول على جميع الرخص القطاعية أو تجديدها أو إلغائها إلكترونيا يستطيع أصحاب المهن (مساح، مقدر، مكتب عقاري) الاستفادة منها دون الحاجة للمراجعات المتكررة للدائرة.

وأكد العموش أن هذه الخدمات سهلت إجراء سير المعاملات ووفرت الوقت والجهد على متلقي الخدمة ونقلت خدمات الدائرة نقلة نوعية، فأصبحت الدائرة تقدم خدمات إلكترونية شاملة من خلال موقعها الإلكتروني استطاعت فيها تجاوز تحديات كبيرة أهمها أمن وسلامة المعلومات.

وأبدى استعداد الدائرة للتجاوب العملي مع اقتراحات وملاحظات المواطنين والمستثمرين والشركاء الأساسيين لأخذ التغذية الراجعة عن الخدمات الإلكترونية وتقييمها ومعرفة فرص التحسين عليها وتعزيز نقاط القوة فيها.