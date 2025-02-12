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استقبال شعبي حاشد في انتظار الملك عند عودته من واشنطن

12 فبراير 2025
استقبال شعبي حاشد في انتظار الملك عند عودته من واشنطن

وطنا اليوم:يستقبل الأردنيون بفخر واعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني الذي من المقرر أن يصل إلى أرض الوطن يوم غد الخميس قادماً من العاصمة الأميركية واشنطن.
وفي هذا الإطار، تشهد المملكة دعوات شعبية واسعة لاستقبال جلالته في مطار ماركا، حيث يتجمع المواطنون من مختلف محافظات المملكة تقديرا لمواقف جلالته المشرفة والثابتة في الدفاع عن قضايا الأمة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وكذلك الدفاع عن مصالح الأردن واستقراره وحماية الأردنيين ووضع ذلك فوق كل اعتبار.


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