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رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف القياديَّة (رابط)

12 فبراير 2025
رئاسة الوزراء تنشر نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف القياديَّة (رابط)

وطنا اليوم:نشرت رئاسة الوزراء اليوم الأربعاء، عبر الموقع الإلكتروني المخصَّص للإعلان عن الوظائف القياديَّة العُليا، نتائج الفرز الأولي لعدد من الوظائف التي تمَّ الإعلان عنها سابقاً؛ وذلك بعد انتهاء المدَّة المحدَّدة لعمليَّة الفرز الأوَّلي بموجب أحكام نظام القيادات الحكوميَّة .
والوظائف القياديَّة التي نُشرت نتائج فرزها الأوَّلي هي: أمين عام وزارة الشباب، وأمين عام وزارة الثقافة، ومدير عام صندوق توفير البريد، ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى.

وبإمكان الذين تقدَّموا بطلبات لهذه الوظائف، الدُّخول إلى رابط الموقع الإلكتروني https://empreq.pm.gov.jo للحصول على النتائج الأوليَّة لطلباتهم.

ويتيح النِّظام لمن لم تنطبق عليه شروط إشغال هذه الوظائف، التقدُّم بطلبات اعتراض للجنة الفرز، عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيَّام عمل، تبدأ من صباح يوم غدٍ الخميس، وتنتهي مع نهاية يوم الاثنين المقبل


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