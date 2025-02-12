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بلاغ من رئيس الوزراء حول ساعات الدوام في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان

منذ 31 ثانية
بلاغ من رئيس الوزراء حول ساعات الدوام في المؤسسات الحكومية خلال شهر رمضان

وطنا اليوم:قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان في بلاغ رسمي أصدره، تحديد ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك، من الساعة التَّاسعة والنِّصف صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
وبموجب البلاغ، تكون ساعات الدوام الرسمي في جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات، والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة للحكومة، اعتباراً من الأول من رمضان، من الساعة التَّاسعة والنِّصف صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر، على أن تعود بعد شهر رمضان المبارك إلى ما هي عليه الآن.
واستثنى البلاغ موظفي الدوائر الذين تقتضي طبيعة أعمالهم الرسمية خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامهم بترتيبات إدارية من رؤساء دوائرهم.
وأكد رئيس الوزراء على جميع المؤسسات ضرورة المحافظة على حرمة الشهر الفضيل، ومراعاة مشاعر الصائمين.


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