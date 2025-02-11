جلالة الملك يؤكد على الموقف الأردني الثابت بشأن القضية الفلسطينية

وطنا اليوم – أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال زيارته إلى الولايات المتحدة على الموقف الأردني الثابت ضد تهجير الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع.

وبين جلالة الملك في تغريدات له عقب لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ان السلام العادل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وهذا يتطلب الدور القيادي للولايات المتحدة. الرئيس ترمب رجل سلام، وكان له دور محوري في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة و نتطلع لاستمرار جهود الولايات المتحدة وجميع الأطراف لتثبيت وقف إطلاق النار.

و شدد الملك على أهمية الدور القيادي للولايات المتحدة في تحقيق السلام، مؤكدًا أن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة”.

كما أعرب جلالته عن امتنانه لحسن الضيافة في البيت الأبيض، مشيرًا إلى “الشراكة الراسخة بين الأردن والولايات المتحدة وأهميتها في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام المشترك”.