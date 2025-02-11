عاجل ||ترامب: سننقل الفلسطينيين.. وسنجعل غزة “لؤلؤة” بدونهم!

وطنا اليوم_أدلى الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بتصريحات مثيرة حول القضية الفلسطينية وخططه للتعامل مع قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هناك مقترحات لنقل الفلسطينيين إلى أراضٍ في الأردن ومصر ودول أخرى.

وقال ترامب خلال لقاء صحفي: “أعتقد أنه عندما ننهي محادثاتنا، سيكون هناك قطعة أرض في الأردن وأخرى في مصر، وربما في أماكن أخرى لنقل الفلسطينيين إليها، لأن غزة عبارة عن فخ مميت.”

وأضاف: “بدلًا من إنفاق الأموال، سنبني مساكن وأبنية مكتبية وفنادق في غزة، وسنجعلها لؤلؤة.”

وفي إشارة إلى مقترحات الحل المقدمة من مصر، قال ترامب: “نحن نعرف محتويات تلك المقترحات، وستكون شيئًا رائعًا.”

وتطرق ترامب إلى الأوضاع الإنسانية في غزة، معترفًا أنه لم يكن على علم بوجود “2000 طفل مريض بالسرطان” هناك، لكنه عاد ليؤكد موقفه بأن “غزة يجب أن تُدار بشكل صحيح، وليس كما هي الآن.”

كما ألمح ترامب إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين إلى دول أخرى، قائلاً: “ماليزيا وإندونيسيا ودول أخرى قد تقبل الفلسطينيين، نعم، هذا احتمال قائم.”

وفيما يتعلق بموقف الأردن ومصر من مخطط التهجير، قال ترامب: “أعتقد أننا أكبر من أن نستخدم المال لتهديد الأردن ومصر بقبول الفلسطينيين.”

وحول مستقبل قطاع غزة، حذر ترامب من أن إبقاء الأوضاع كما هي الآن سيؤدي إلى “حرب كل عشر سنوات.”

أما فيما يخص ملف الأسرى، فقد زعم أن “حماس مترددة الآن لأن من تبقى من الرهائن هم من خسروا صحتهم.”

تصريحات ترامب أثارت جدلًا واسعًا، حيث يُنظر إليها على أنها إعادة طرح لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين، والتي يرفضها الأردن ومصر بشكل قاطع.