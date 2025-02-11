هاشتاج مع الملك يتصدر منصات التواصل الاجتماعي

وطنا اليوم:تصدر هاشتاج #مع-الملك، الذي أطلقه مغردون أردنيون قبيل لقاء مهم مرتقب بين جلالة الملك عبدالله الثاني، والرئيس الأميركي دونالد ترامب منصات التواصل الاجتماعي في الأردن.

وركزت تعليقات المغردين على رفض مخططات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأردن، مؤكدين على الثوابت الوطنية الأردنية في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

ونوّه المغردون بمواقف جلالة الملك الثابتة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، ورفضه لأية حلول تأتي على حساب الأردن. كما دعوا إلى ضرورة التمسك بالحلول العادلة والمستدامة التي تضمن حقوق الفلسطينيين وتحقق السلام في المنطقة.

ويأتي هذا التفاعل في وقت تتزايد فيه التحديات الإقليمية، حيث يواجه الأردن ضغوطًا متزايدة بشأن قضايا تتعلق بتهجير الفلسطينيين ومخططات لتغيير ديموغرافية المنطقة. وقد أكد جلالة الملك في عدة مناسبات رفضه القاطع لهذه المخططات، مشددًا على أن أي حل يجب أن يضمن حقوق الفلسطينيين ولا يكون على حساب الأردن.

وأكدد المغردون ثقتهم المطلقة بحكمة جلالة الملك وقدرته على إدارة هذه الملفات الحساسة، ووقوفهم خلف قيادته في الدفاع عن مصالح الأردن والقضية الفلسطينية.

وكان الأردنيون انتفضوا الجمعة الماضي في مسيرات حاشدة تضامنية دعما لموقف جلالة الملك عبدالله الثاني ورفضا للتهجير.