مجلس الوزراء: توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية والسورية

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم الثلاثاء الموافقة على توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية والسورية، وذلك لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الجانب السوري.

وقال البرماوي، الثلاثاء، ردا على استفسارات، إنّ إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم تطبيقا لمبدأ “المعاملة بالمثل” بإعفاء الشاحنات الأردنية من الرسوم عند دخولها سوريا.

وأضاف أن القرار جاء بناء على توافقات بين البلدين، وحرصا من الأردن على دعم سوريا ومساعدتها اقتصاديا، مبينا أن القرار سيساعد في انسياب البضائع وحركة الشحن بين الأردن وسوريا، عبر معبر جابر الحدودي.

وأكّد رغبة الأردن الحقيقية بدعم سوريا وتحسين الواقع الاقتصادي للشعب السوري.

وأشار البرماوي، إلى حرص الأردن في إزالة الصعوبات والعقبات التي تواجه الحركة التجارية والشحن البري بين البلدين.

وقرّرت الجهات السورية سابقا، إلغاء جميع أنواع الرسوم والطوابع التي كانت تدفع سابقا على معبر جابر “نصيب”.

وعقد الأردن وسوريا اجتماعا في عمّان في 26 كانون الثاني/يناير 2025، وبحثا تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بشكل يرفع حجم التبادل التجاري ومعالجة أي صعوبات تواجه القطاع الخاص في كلا البلدين، وتسهيل حركة النقل وتخفيض الرسوم المفروضة على شاحنات الترانزيت من كلا البلدين.