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إطلاق خدمة التصريح الإلكتروني لنقل السماد العضوي

منذ 3 ساعات
إطلاق خدمة التصريح الإلكتروني لنقل السماد العضوي

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الزراعة عن إطلاق خدمة التصريح الإلكتروني لنقل السماد العضوي والزبل البلدي، اعتبارا من يوم الأحد المقبل.
وقالت الوزارة في بيان، إن التحقق من التصاريح ستتم من خلال المستندات الرقمية باستخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code) عبر تطبيق “سند”، بهدف تسهيل الإجراءات على المزارعين ومستخدمي الخدمة وضمان دقة وسرعة العمليات.
وأكدت حرصها على مواكبة التطورات التقنية لتطوير خدماتها بما يسهم في تحسين بيئة العمل الزراعي ودعم المزارعين والمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.


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