بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

تقرير يكشف عن خطة إيرانية لاغتيال الشرع

منذ 3 ساعات
تقرير يكشف عن خطة إيرانية لاغتيال الشرع

وطنا اليوم:كشفت مصادر صحفية عن خطة إيرانية تستهدف الإطاحة بالحكومة السورية بقيادة الرئيس أحمد الشرع، عبر انقلاب عسكري جرى التخطيط له في اجتماع سري في مدينة النجف العراقية.
وشارك في الاجتماع كبار جنرالات الحرس الثوري الإيراني وضباط من النظام السوري السابق، بالإضافة إلى ترتيبات لدعم التنظيمات مثل حزب العمال الكردستاني (PKK) وتنظيم الدولة (داعش)، والحشد الشعبي وحزب الله.
بحسب التسريبات التي حصلت عليها صحيفة (Türkiye Gazetesi)، عُقد الاجتماع في فيلا مملوكة لرجل أعمال شيعي في النجف الأسبوع الماضي، بمشاركة اللواء حسين أكبر، القائد السابق في الحرس الثوري وسفير إيران السابق في دمشق، إلى جانب اللواء أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية للحرس الثوري، ومسؤول العمليات الخاصة في الاستخبارات الإيرانية.
وشارك من قيادات النظام السوري السابق كل من اللواء أسعد العلي واللواء محمد خلوف والعميد عادل سرحان والعميد عبد الله مناف الحسن، والعميد محمد سرميني.
ناقش الاجتماع خطة لاغتيال الرئيس أحمد الشرع كجزء من تحرك إيراني لاستعادة السيطرة في سوريا بعد تراجع نفوذها، إضافة إلى دراسة آليات تنفيذ انقلاب عسكري يستغل الانقسامات الداخلية والخارجية لتحقيق أهداف طهران.

خريطة طريق لانقلاب في دمشق
وبحسب الصحفية التركية، تضمنت الخطة التي نوقشت خلال الاجتماع خطوات لإثارة التوترات العرقية والطائفية في مناطق متعددة مثل السويداء، اللاذقية، طرطوس، حمص، الرقة، الحسكة، ودير الزور.
وجرى الاتفاق على دعم لوجستي وتسليحي من خلال معابر حدودية تشمل دير الزور-البوكمال والحسكة-القائم-ربيعة-المالكية، بالإضافة إلى تأمين الإمدادات عبر البحر من طرطوس واللاذقية. وأشار الحاضرون إلى وجود تفاهمات شاملة مع حزب العمال الكردستاني (PKK) لتنفيذ هذه الخطة.
وأكد الجنرالات الإيرانيون أن هناك اتصالات مستمرة مع الدروز لتشجيعهم على التمرد في مناطقهم، بينما أوضح الضباط السوريون أن التنسيق مع حزب العمال الكردستاني يشمل جميع الجوانب العملياتية.

دور الميليشيات الإيرانية ومخطط لاغتيال الشرع
وسلط الاجتماع الضوء على دور حزب الله اللبناني والحشد الشعبي العراقي في تنفيذ الخطة، بما في ذلك التنسيق لإنشاء خلايا سرية في المناطق ذات الغالبية العلوية، وتوزيع الأسلحة والذخائر، وتأسيس شبكة اتصالات قوية لضمان نجاح العمليات.
كما تقرر استخدام مقاتلين شيعة من أفغانستان وباكستان تحت قيادة ميليشيات “زينبيون” و”فاطميون”، مع تهريبهم عبر المناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني (PKK).
وأفاد الاجتماع بأن الممر البحري بين اللاذقية وقبرص الجنوبية سيُستخدم لنقل الأسلحة والمقاتلين، بينما سيتولى حزب الله دعم العمليات عبر النقل البري من لبنان.
واعتبرت إيران أن إثارة الفوضى في سوريا ستزيد من احتمالية التدخل الدولي، مما قد يعزز دعم الولايات المتحدة والتحالف الدولي للمناطق التي يسيطر عليها حزب العمال الكردستاني (PKK)، ما سيتيح لإيران إعادة ترتيب الأوضاع بما يخدم مصالحها.
وكان اغتيال الرئيس السوري أحمد الشرع محوراً رئيسياً في الاجتماع، حيث ناقش الحاضرون سبل تنفيذ العملية عبر خلايا داخلية وعناصر من تنظيم الدولة داعش. وجرى التركيز على استغلال أي ثغرات داخل الحكومة السورية لتسهيل تنفيذ المخطط.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

اكثر من (400) صحفي واعلامي اردني يرفضون التهجير ويساندون الملك – بيان واسماء

16:51

تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية فلبينية

16:45

مجلس الوزراء: توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية والسورية

16:40

منتخب النشامى يلتقي كوريا الشمالية وديا آذار المقبل

16:34

إطلاق خدمة التصريح الإلكتروني لنقل السماد العضوي

15:38

إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم عند دخولها الأردن

15:21

مصفاة البترول: تعبئة 1.2 مليون أسطوانة غاز خلال المنخفض الأخير

15:07

فادي السمردلي يكتب:لا نريد أن نصل لمرحلة نقول فيها تبدلت غزلانها بقرود

15:03

امين عمان يكشف موعد الانتهاء من ابراج السادس وحدود المدينة الجديدة

14:55

امين عمان : المرحلة الثانية للباص السريع ستتوقف لهذه الاسباب

14:48

تجارة عمان تنظم وقفة وطنية رفضا لمخططات التهجير

14:43

الصفدي يستقبل مسيرة المحامين أمام النواب ويؤكد عدم قبول التهجير

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025