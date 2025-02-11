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إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم عند دخولها الأردن

منذ 4 ساعات
إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم عند دخولها الأردن

وطنا اليوم:أعلن مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش، في تصريح لوكالة سانا، عن اتفاق تم التوصل إليه بعد التنسيق بين الهيئة ووزارتي التجارة والصناعة والتموين، ووزارة النقل الأردنية، يقضي بإعفاء الشاحنات السورية الداخلة إلى الأراضي الأردنية من جميع الرسوم المفروضة سابقًا.
وأعربت الهيئة عن تقديرها العميق لهذا القرار، موجهة الشكر والامتنان للحكومة الأردنية والجهات المعنية على جهودها في تسهيل حركة النقل والتبادل التجاري، مؤكدة أن هذه الخطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.


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