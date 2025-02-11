بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. بنوك وشركات

مصفاة البترول: تعبئة 1.2 مليون أسطوانة غاز خلال المنخفض الأخير

منذ 4 ساعات
مصفاة البترول: تعبئة 1.2 مليون أسطوانة غاز خلال المنخفض الأخير

وطنا اليوم:بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث في الفترة التي تأثرت خلالها المملكة بمنخفض جوي (5 شباط وحتى أمس الاثنين) 1.210.308 اسطوانات.
وبحسب بيان لشركة مصفاة البترول الأردنية، توزعت تعبئة الاسطوانات على النحو التالي: الأربعاء الماضي 205.715 اسطوانة، الخميس 229.448، الجمعة 192.879، السبت 195.492، الأحد 187.474، وأمس الاثنين 199.300 اسطوانة، مؤكدة توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة.
وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة، إن محطات تعبئة الغاز الثلاثة المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء وإربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية احتياجات المملكة، مشيرا الى استمرار العمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا استدعت الحاجة لذلك.
وأضاف، إن الشركة تعمل على رفع جاهزيتها إلى الدرجة القصوى خلال المنخفضات الجوية، مؤكدًا توفر كافة المشتقات النفطية من نواتج التكرير في المصفاة ومن مخزوناتها بكميات كبيرة، خصوصًا الكاز والديزل و”البنزين 90″، إضافة إلى الغاز المسال الذي يتم إنتاجه في الشركة أو استيراده.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:54

اكثر من (400) صحفي واعلامي اردني يرفضون التهجير ويساندون الملك – بيان واسماء

16:51

تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية فلبينية

16:45

مجلس الوزراء: توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية والسورية

16:40

منتخب النشامى يلتقي كوريا الشمالية وديا آذار المقبل

16:34

إطلاق خدمة التصريح الإلكتروني لنقل السماد العضوي

16:02

تقرير يكشف عن خطة إيرانية لاغتيال الشرع

15:38

إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم عند دخولها الأردن

15:07

فادي السمردلي يكتب:لا نريد أن نصل لمرحلة نقول فيها تبدلت غزلانها بقرود

15:03

امين عمان يكشف موعد الانتهاء من ابراج السادس وحدود المدينة الجديدة

14:55

امين عمان : المرحلة الثانية للباص السريع ستتوقف لهذه الاسباب

14:48

تجارة عمان تنظم وقفة وطنية رفضا لمخططات التهجير

14:43

الصفدي يستقبل مسيرة المحامين أمام النواب ويؤكد عدم قبول التهجير

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025