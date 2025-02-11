مصفاة البترول: تعبئة 1.2 مليون أسطوانة غاز خلال المنخفض الأخير

وطنا اليوم:بلغ عدد أسطوانات الغاز المعبأة في محطات الغاز الثلاث في الفترة التي تأثرت خلالها المملكة بمنخفض جوي (5 شباط وحتى أمس الاثنين) 1.210.308 اسطوانات.

وبحسب بيان لشركة مصفاة البترول الأردنية، توزعت تعبئة الاسطوانات على النحو التالي: الأربعاء الماضي 205.715 اسطوانة، الخميس 229.448، الجمعة 192.879، السبت 195.492، الأحد 187.474، وأمس الاثنين 199.300 اسطوانة، مؤكدة توفر مخزون كبير وآمن من الغاز في مواقع الشركة المختلفة.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشركة حيدر البشايرة، إن محطات تعبئة الغاز الثلاثة المملوكة للمصفاة في عمان والزرقاء وإربد تعمل بكامل طاقتها وجاهزيتها لتلبية احتياجات المملكة، مشيرا الى استمرار العمل على مدار الساعة بما في ذلك أيام العطل الرسمية إذا استدعت الحاجة لذلك.

وأضاف، إن الشركة تعمل على رفع جاهزيتها إلى الدرجة القصوى خلال المنخفضات الجوية، مؤكدًا توفر كافة المشتقات النفطية من نواتج التكرير في المصفاة ومن مخزوناتها بكميات كبيرة، خصوصًا الكاز والديزل و”البنزين 90″، إضافة إلى الغاز المسال الذي يتم إنتاجه في الشركة أو استيراده.