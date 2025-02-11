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امين عمان يكشف موعد الانتهاء من ابراج السادس وحدود المدينة الجديدة

منذ 5 ساعات
امين عمان يكشف موعد الانتهاء من ابراج السادس وحدود المدينة الجديدة

وطنا اليوم:عقدت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا برئاسة النائب معتز ابو رمان بحضور امين عمان يوسف الشواربة.
وقال الشواربة، إن أمانة عمّان قامت على اتمتة 143 خدمة إلكترونية، منها 18 خدمة دون تدخل بشري.
وأشار إلى أن تجديد رخصة المهن اصبحت تستغرق 3 دقائق فقط، وفي أي وقت، فيما أدت الأتمتة إلى الاستغناء عن عدد من الموظفين مما دفع الأمانة للتوجه نحو الاستقطاب الداخلي.
وأضاف الشواربة، أن عدد موظفي أمانة عمان انخفض إلى 21 ألفا بعد ما كان 24 ألفا، حيث تم انتداب 848 موظفا إلى وزارات أخرى وإحالة 1600 موظف إلى التقاعد.
وبين أن أمانة عمّان ومن خلال الخطة الاستراتيجية 2022 – 2026 التي اطلقتها استحداثت 212 مشروعا ومبادرة، وإنشاء 13 حديقة جديدة.

ابراج السادس

وعن مشروع أبراج السادس، أكد الشواربة أنه سيكون جاهزا بعد سنة ونصف، وأن الأمانة مستثمرة به بنسبة 31%، وأن هناك شركات أخرى مساهمة بالمشروع.
بدوره قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية ابو رمان، إن جهود امانة عمّان واضحة على أرض الواقع، مطالبا بإعادة النظر في دواوير عمّان.
ولفت ابو رمان، إلى ضرورة تعزيز استثمارات الأمانة واستغلال الكوادر البشرية الاردنية في المشاريع.
وطالب أعضاء لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان بإعادة تنظيم “الفالية” في الأردن وإنهاء استملاك أمانة عمان لبعض الأراضي في عمّان وخصوصا في حي الطفايلة، وإعادة النظر في مكان مسلخ عمّان.

سوق الثلاثاء

وأشار الشواربة إلى دراسة أماكن الاسواق الشعبية والاكتظاظ الحاصل بها وما تسببه من منظر غير لائق وخصوصا في سوق الثلاثاء الشعبي.

المدينة الجديدة

وقال ان المدينة الجديدة ستكون داخل حدود العاصمة وليس حدود أمانة عمّان الكبرى.
وبين الشواربة في اجتماع للجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، اليوم الثلاثاء، ان المسؤول عن المدينة الجديدة شركات تابعة للأمانة.
في سيق آخر ، قال الشواربة إنه تم الاستثمار في قطعة ارض للأمانة لدى صندوق الاستثمار السعودي من أجل إقامة مستشفى وجامعة.


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