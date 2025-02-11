بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدبلوم المتوسط للدورة التكميلية

منذ 5 ساعات
بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال للدبلوم المتوسط للدورة التكميلية

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم الثلاثاء، بدء تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين في الانتقال من تخصص إلى آخر أو من كلية إلى أخرى لمرحلة الدبلوم المتوسط للدورة التكميلية 2024-2025.
وبينت الوزارة أن تقديم الطلبات يستمر حتى الساعة 3 من عصر يوم غد الأربعاء، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/ قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة، سواء الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار)، بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاثة خيارات فقط. على أن يقوم الطالب باستخدام اسم المستخدم والرمز السري اللذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، شريطة تحقيق الطالب للحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية الحالية 2024-2025، إضافة إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
ولفتت الوزارة إلى أنه تم طرح تخصصات جديدة في طلب الانتقال، هي: تخصص مساحة الطرق وحساب الكميات في
جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الحصن الجامعية، وتخصص التكييف والتبريد في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الحصن الجامعية، وتخصص أمن المعلومات والشبكات في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الحصن الجامعية، وتخصص صيانة المركبات الكهربائية والهجينة في جامعة البلقاء التطبيقية – كلية الكرك الجامعية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:12

حسان يمنع سفر الوزراء والمسؤولين إلا للاجتماعات الضرورية ودون مرافقين

16:54

اكثر من (400) صحفي واعلامي اردني يرفضون التهجير ويساندون الملك – بيان واسماء

16:51

تجارة عمان تستضيف بعثة تجارية فلبينية

16:45

مجلس الوزراء: توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الاردنية والسورية

16:40

منتخب النشامى يلتقي كوريا الشمالية وديا آذار المقبل

16:34

إطلاق خدمة التصريح الإلكتروني لنقل السماد العضوي

16:02

تقرير يكشف عن خطة إيرانية لاغتيال الشرع

15:38

إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم عند دخولها الأردن

15:21

مصفاة البترول: تعبئة 1.2 مليون أسطوانة غاز خلال المنخفض الأخير

15:07

فادي السمردلي يكتب:لا نريد أن نصل لمرحلة نقول فيها تبدلت غزلانها بقرود

15:03

امين عمان يكشف موعد الانتهاء من ابراج السادس وحدود المدينة الجديدة

14:55

امين عمان : المرحلة الثانية للباص السريع ستتوقف لهذه الاسباب

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025