غرف الصناعة تنظم وقفة تضامنية مع الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:نظمت غرف الصناعة ، وقفة تضامنية تأييدا لمواقف المملكة وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في رفض تهجير ابناء قطاع غزة، بمشاركة رئيس واعضاء مجالس ادارة غرف الصناعة، وممثلين للقطاعات الصناعية في غرفة صناعة عمان، وعاملين في الفطاع الصناعي.

رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أكد ان هذه الوقفة التضامنية، تأتي تثمينا ودعما لموقف جلالته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وخصوصا موقبف جلالته القاطع برفض التهجير القسري لأبناء قطاع غزة، والذي يعكس التزام الأردن الراسخ بحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مشددا على الرفض المطلق لأي محاولات لتوطين اللاجئين الفلسطينيين خارج أراضيهم، حيث أن مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مشددا على ان الأردن أثبت صلابته وقدرته في مساندة ودعم الشعب الفلسطيني حتى في أصعب الظروف والتحديات الاقليمية والدولية.

مضيفا اننا من خلال هذه الوقفة التضامنية، نبعث برسالة تضامن الى اخوتنا في غزة، مؤكدين لهم، اننا نضع كافة مقدراتنا وامكانياتنا لدعم قضيتهم العادلة، داعين الله عز وجل ان ينصرهم ويثبّتهم في أرضهم