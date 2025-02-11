قرارات حكومية لدعم النقل العام والمياه الجوفية والطاقة والاستثمار

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء، بمحافظة المفرق، إعفاء المرخص لهم في قطاع النقل العام، لدى هيئة تنظيم النقل البري، من الغرامات المالية المترتبة على عدم سداد الذمم المالية لصالح الهيئة، إضافة إلى إعفائهم من 25 بالمئة، من أصل الذمم المالية المستحقة في حال السداد قبل نهاية العام.

وفي قطاع المياه، وافق المجلس على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مراقبة المياه الجوفية لسنة 2025، لمعالجة الآبار غير المرخصة، سواء في محافظة المفرق أو جميع مناطق المملكة، بحيث يتم ترخيص الآبار المستخدمة حالياً لغايات الزراعة وفق أسس ستعلنها وزارة المياه.

كما أقر مجلس الوزراء استراتيجية المراعي في المملكة للأعوام 2023 – 2030، بهدف إدارة وتنمية المراعي على نحو مستدام، مما يسهم في تحسين الغطاء النباتي والرعوي، وتوفير ظروف معيشية أفضل للمجتمعات التي تعتمد على الموارد الرعوية.

وفي قطاع الطاقة والاستثمار، وافق المجلس على تزويد المنطقة التنموية في المفرق بالطاقة الشمسية، لتمكين الصناعات من التوسع والاستدامة، وجذب المزيد من الاستثمارات إليها، إضافة لتزويد منطقة الملك الحسين التنموية بالغاز الطبيعي مطلع العام 2027.

وبعد إنتهاء جلسة مجلس الوزراء، وقعت وزارة العمل وجامعة آل البيت اتفاقية لتدريب الشباب في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتهيئتهم لفرص عمل جديدة تتماشى مع متطلبات السوق الحديثة.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الإتصال الحكومي الدكتور محمد المومني إن وزارة الأشغال ستشرع باستكمال أعمال صيانة طريق معبر الكرامة – الركبان، إضافة لإصلاح أجزاء من طريق بغداد الدولي.

وشدد على أن الأردن ملتزم بمبادئ القانون الدولي فيما يتعلق بقضايا اللآجئين.