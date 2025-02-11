تعيين مدراء عامين جدد للجمارك ومؤسسة المتقاعدين العسكريين

وطنا اليوم:قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء في المفرق، تعيين أحمد محمد العكاليك مديراً عامَّاً لدائرة الجمارك.

وقرَّر المجلس كذلك إحالة مدير عام مكتب رئيس الوزراء محمد نمر الزِّيناتي على التَّقاعد.

كمت قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لنظام معدِّل لنظام إدارة الموارد البشريَّة لسنة 2025، وذلك لتخفيض رتبة مدير عام مكتب دولة رئيس الوزراء في الدرجة العليا من الفئة الأولى إلى الفئة الثانية.

إضافة لتعيين اللواء المتقاعد عدنان أحمد الرقَّاد مديراً عامَّاً للمؤسَّسة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمتقاعدين العسكريين.