مذكرة تفاهم بين عمان الأهلية والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمان الأهلية والدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية مذكرة تفاهم مشتركة، بهدف إيجاد برامج مشتركة على مستوى الدرجات العلمية بين الجامعة والجامعات العالمية المرموقة، وتبادل الزيارات العلمية والتسهيلات للمبتعثين، والتبادل الأكاديمي بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

ونصت المذكرة التي وقعها رئيس جامعة عمان الأهلية بالإنابة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، ومديرة مكتب الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية الآنسة سارة الحمود، بحضور رئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني ، على أهمية المشاركة بالمحاضرات والاجتماعات والندوات، وابتعاث الطلبة وتوفير منح دراسية جزئية للمبتعثين وتأمين القبولات الجامعية لهم في مختلف التخصصات المطلوبة من أعرق المؤسسات التعليمية الأجنبية المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وضمن المستوى المطلوب للجامعة.

وقال أ.د. احمد حمدان نائب رئيس الجامعة : أن الجامعة تحرص على التشبيك مع المؤسسات المدنية الوطنية في القطاع الخاص، وخاصة المؤسسات التي لها علاقة بتسهيل القبولات الجامعية وابتعاث الطلبة للدراسة في الخارج.

وأوضحت الآنسة سارة الحمود أن الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية مؤسسة أكاديمية معتمدة من وزارة التعليم العالي تأسست عام 1996 وتسعى لخدمة قطاع التعليم في الأردن، ومساعدة الطلبة المهتمين والراغبين في إكمال دراستهم الجامعية في المؤسسات البريطانية، الأميركية، الأسترالية، الكندية، الماليزية والتركية في مختلف المراحل التعليمية، وتأمين القبول المناسب لهم في هذه الجامعات.

وقد حضر حفل التوقيع من الجامعة مدير وحدة التسويق والاتصال المهندس أحمد الحوراني، ومن الدولية لتجسير الخدمات الأكاديمية السيد زيد القطامين CO FOUNDER، والسيد عاصم المجالي مدير العلاقات العامة، والآنسة لانا الحنيطي – مشرف تعليمي.