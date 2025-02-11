الزراعة تفتح باب استيراد الأغنام وتستأنف التصدير للخليج

وطنا اليوم:أكد مساعد الأمين العام للثروة الحيوانية، المهندس مصباح الطراونة، أن وزارة الزراعة قررت فتح باب استيراد الأغنام لفترة محدودة، وبكميات لا تتجاوز 50 ألف رأس، وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء البلدية التي تجاوزت 12 إلى 15 دينارًا للكيلوغرام في الأسواق المحلية.

وأوضح الطراونة أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمستهلكين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وللتقليل من عمليات ذبح إناث الأغنام المحلية، مؤكدًا أن الاستيراد سيتم وفقًا للشروط الصحية والحجرية الصارمة لضمان جودة وسلامة اللحوم المستوردة، والتي ستدخل عبر محجر واحد فقط لضبط الإجراءات.

وفي سياق متصل، أعلنت الوزارة عن استئناف تصدير الأغنام إلى دول الخليج، في خطوة تهدف إلى دعم مربي الثروة الحيوانية وتحقيق التوازن بين الأسعار والكميات المتوفرة في السوق، بما يضمن حماية المنتج المحلي واستقرار أسعار اللحوم للمستهلكين.

وشددت الوزارة على أنها مستمرة في جهودها لضمان توفر المنتجات الغذائية خلال الشهر الفضيل، بوفرة تلبّي حاجة السوق المحلي وتضمن الجودة والأسعار المناسبة للمستهلكين.