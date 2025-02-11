الخيرية الهاشمية: تأمين مواد طبية وحليب الأطفال لشمال غزة

وطنا اليوم:قالت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الثلاثاء، إن الأردن عمل على تأمين المواد الطبية العاجلة وحليب الأطفال الخُدَّج، لتصل 102 طائرة عمودية ضمن الجسر الجوي الأردني إلى شمال غزة، حيث الحاجة أشدّ ما تكون.

وأوضحت في بيان لها “من قلب الأردن، وبجهودٍ لا تعرف التوقف، وبالتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي أمّنت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية المواد الطبية العاجلة وحليب الأطفال الخُدَّج”.

وأكدت في البيان “الأردن لبى… وكان السبّاق دوما وسيستمر في العطاء”.

ويهدف الجسر الإنساني الذي تسيّره المملكة الأردنية الهاشمية إلى تسريع عملية نقل المواد العاجلة خاصة العلاجات واللوازم الطبية إلى القطاع.