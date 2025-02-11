عمرو موسى يرفض انتقاد المقاومة في غزة

وطنا اليوم:رفض وزير الخارجية المصري الأسبق، وأمين جامعة الدول العربية سابقا عمرو موسى، تحميل المقاومة الفلسطينية مسؤولية تدمير قطاع غزة.

وقال عمرو موسى خلال استضافته من قبل الإعلامي عمرو أديب على فضائية “إم بي سي مصر”، إن “الاحتلال كان وصل لمرحلة خطيرة من الظلم والاستعمار، وكان من الضروري أن يحصل الرد”.

وأكد أن “التصريحات اللي تقول إن 7 أكتوبر هي السبب في دمار غزة لا تستند إلى منطق سليم”، متابعا “طالما هناك احتلال سيكون هناك مقاومة”.

وبرغم قوله إنه يدعم أن تتولى السلطة الفلسطينية الأمور في قطاع غزة، إلا أن عمرو موسى رفض اعتبار حركة “حماس” مهزومة في الحرب.

وقال إن اليوم التالي في غزة يعتمد على تصرفات إسرائيل ،محذرا من تلويح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستئناف العدوان حال إطلاق كافة الأسرى.

وفي رده على سؤال عمرو أديب حول الضربات التي تلقتها حركة “حماس” في العدوان على قطاع غزة، قال موسى “حماس ضُربت ولكنها لم تنكمش ولم تهزم الهزيمة الكاملة، إذا استمرت السياسة الإسرائيلية ستستمر حماس”.

وقال إنه لا ينبغي على السلطة الفلسطينية مطالبة حماس بتسليمها الأمور في قطاع غزة، وإنما يجب أن يحصل ذلك بشكل توافقي عبر وسطاء عرب (الخليج ومصر9 إضافة إلى تركيا، بحسب قوله.

بدوره، قال عمرو أديب مخاطبا عمرو موسى إنه “متحمس لحماس”، ليرد الأخير “أنا أفهم المقاومة ومنطق المقاومة”.