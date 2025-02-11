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بعد تدوينات على شاكلة أحب هتلر.. اختفاء حساب كانييه ويست من إكس

منذ 38 ثانية
بعد تدوينات على شاكلة أحب هتلر.. اختفاء حساب كانييه ويست من إكس

وطنا اليوم:لم يعد حساب كانييه ويست موجودا الاثنين في منصة “إكس” حيث كثّف المغني على مدى أيام منشوراته الاستفزازية والمعادية لإسرائيل، ولم يُعرَف بعد ما إذا كان الحساب حُظر أم أنّ ويست حذفه بنفسه.
وقبل اختفاء حسابه، نشر المغني ورجل الأعمال المثير للجدل رسالة أخيرة كتب فيها “أسجّل خروجي من تويتر”، الاسم السابق للمنصة التي يملكها الملياردير إيلون ماسك.
وأضاف “أقدّر أنّ إيلون سمح لي بتفريغ غضبي. لقد كان استخدام العالم كمنصة صوتية أمرا مريحا جدا”.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتوقف فيها ويست عن استخدام منصات التواصل الاجتماعي، حيث يدلي باستمرار بتصريحات بغيضة وجارحة.
وسبق أن حُظر حساب ويست من “إكس” لثمانية أشهر بسبب انتهاكه القواعد التي تحظر التحريض على العنف.
وخلال الأيام الأخيرة، أبدى ويست دعمه للمغني شون كومبس المعروف باسم “بي. ديدي” والذي سيخضع قريبا للمحاكمة في قضية تتعلق بالاتجار الجنسي، كما نشر رسائل معادية لإسرائيل واليهود على غرار “أحب هتلر”.


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