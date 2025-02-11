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زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمالي المغرب ويثير هلع السكان

منذ دقيقة واحدة
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب شمالي المغرب ويثير هلع السكان

وطنا اليوم:ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر شمالي المغرب، ليل الاثنين، وفقا لما أعلنه المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني.
وشعر السكان بالهزة الأرضية حتى مناطق تبعد 200 كيلومتر جنوبي مركز الزلزال، بما في ذلك العاصمة الرباط.
ووفق هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد بلغت قوة الزلزال 5.1 درجات، وتم تحديد موقعه قرب مدينة القصر الكبير. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.
ووفقا لوسائل إعلام محلية، أثار الزلزال، الذي وقع على عمق 20 كيلومترا في إقليم وزان، حالة من الهلع بين سكان الشمال، لا سيما في مدينتي القصر الكبير ووزان.
ويعيد هذا الزلزال إلى الأذهان الكارثة التي شهدها المغرب في سبتمبر/أيلول 2023، حين ضرب زلزال بقوة 6.8 درجات إقليم الحوز جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2900 شخص وخلف دمارا واسعا، في أسوأ زلزال شهدته البلاد منذ عام 1960.


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