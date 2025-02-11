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حسّان يؤكد دعم الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة التنموية في المفرق

منذ 57 ثانية
حسّان يؤكد دعم الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات للمنطقة التنموية في المفرق

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان، خلال ترؤسه لجلسة مجلس الوزراء في المفرق ،الثلاثاء، سنتخذ اليوم قراراً لتنظيم الآبار غير المرخصة، يتضمن حلولاً لمعالجة هذه المشكلة في محافظة المفرق وجميع مناطق المملكة، بحيث يتم ترخيص هذه الآبار المستخدمة حالياً لغايات الزراعة فقط، وفق أسس واضحة ستعلنها وزارة المياه قريباً.
وأضاف حسان ، بأنه سيتم البدء باتخاذ الإجراءات لإنشاء حديقة عامة على مساحة 200 دونم بالقرب من جامعة آل البيت لتكون متنفساً لأهالي المحافظة، تتوفر فيها مساحات خضراء ومرافق عديدة للأطفال والأسر، وسنبدأ بتنفيذها فوراً.
وزار حسّان شركات صناعية في منطقة الملك حسين التنموية في المفرق، تشكل قصص نجاح من خلال توفير فرص العمل، مؤكدا دعم الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة التنموية.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، إنه “رغم التحديات التي واجهتها محافظة المفرق منذ عام 2011 نتيجة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، إلا إنها واعدة استثماريا وأرقام المنطقة التنموية فيها مبشرة”.
ويعقد مجلس الوزراء اليوم خامس جلساته الشهرية في محافظة المفرق، وبمشاركة الهيئات المنتخبة في المحافظة، إذ تعرض الحكومة خلالها رؤيتها التنموية للمحافظة.


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