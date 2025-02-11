الاحتلال يلغي إجازات الجنود تأهبًا لاستئناف القتال

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ألغت إجازات الجنود على الجبهة مع قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عن مصادرها أنّ ذلك يأتي تأهبا إلى استئناف القتال في القطاع في حال انهيار اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية على لسان ذراعها العسكري كتائب القسام، عن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين لجيش الاحتلال إلى إشعار آهر بسبب انتهاكات ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية لبنود في اتفاق وقف إطلاق النار منها استمرار الهجوم على مناطق في القطاع، ومنع أهالي الشمال من الوصول إلى أماكن سكناها الأصيلة.

ويواجه الجيش الإسرائيلي أزمة تمويل حادة قد تعرقل أي خطط مستقبلية لإعادة شن الحرب على غزة، وفقًا لما كشفه تقرير في صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية.

وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس، فإن ميزانية الدولة لعام 2025 تستند إلى افتراض انخفاض شدة القتال، وهو ما قد يترك الجيش في مواجهة فجوة مالية كبيرة إذا عادت الحرب إلى مستوياتها القصوى، كما كانت قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.