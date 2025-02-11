بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

الاحتلال يلغي إجازات الجنود تأهبًا لاستئناف القتال

منذ دقيقتان
الاحتلال يلغي إجازات الجنود تأهبًا لاستئناف القتال

وطنا اليوم:كشفت وسائل إعلام عبرية أنّ القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ألغت إجازات الجنود على الجبهة مع قطاع غزة.
ونقلت وسائل إعلام عن مصادرها أنّ ذلك يأتي تأهبا إلى استئناف القتال في القطاع في حال انهيار اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية على لسان ذراعها العسكري كتائب القسام، عن تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين لجيش الاحتلال إلى إشعار آهر بسبب انتهاكات ارتكبتها الحكومة الإسرائيلية لبنود في اتفاق وقف إطلاق النار منها استمرار الهجوم على مناطق في القطاع، ومنع أهالي الشمال من الوصول إلى أماكن سكناها الأصيلة.
ويواجه الجيش الإسرائيلي أزمة تمويل حادة قد تعرقل أي خطط مستقبلية لإعادة شن الحرب على غزة، وفقًا لما كشفه تقرير في صحيفة “ذا ماركر” الإسرائيلية.
وعلى الرغم من تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقضاء على حركة حماس، فإن ميزانية الدولة لعام 2025 تستند إلى افتراض انخفاض شدة القتال، وهو ما قد يترك الجيش في مواجهة فجوة مالية كبيرة إذا عادت الحرب إلى مستوياتها القصوى، كما كانت قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:46

تعيين عميد أردني قائداً للحرس الجمهوري في سوريا

10:37

اعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط – رابط

10:11

وفيات الثلاثاء 11-2-2025

10:03

50 قضية فساد قيد المحاكمة و600 ألف دينار مهدور

09:55

رئيس الوزراء يفتتح مبنى بلدية المفرق الجديد

09:49

الأردن يتقدم 3 درجات على مؤشر مدركات الفساد 2024

09:36

ترامب يهدد بإلغاء اتفاق غزة ووقف المساعدات للأردن ومصر

09:27

إذاعة جيش الاحتلال: مصر أبلغت واشنطن رسالتها بخصوص مقترح الترحيل

09:22

الملك: أمن الأردن واستقراره جعله مقصدا للاستثمارات الأجنبية

09:16

عروض أحد محلات القهوة تثير الجدل في الشارع الأردني

09:09

مجلس الوزراء يعقد جلسته الشهرية في المفرق

05:14

9 إصابات بحادث تدهور لإحدى مركبات الأمن العام في منطقة البتراء

وفيات
وفيات الثلاثاء 11-2-2025وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025