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اعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط – رابط

منذ 49 ثانية
اعلان نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط – رابط

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد اليوم الثلاثاء الموافق 11-2-2025 نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في الكليات الأردنية الرسمية لخريجي الدورة التكميلية 2024-2025، حيث ستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية للطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية بنتائج ترشيحهم، وقد بلغ العدد الإجمالي للطلبة الذين تقدموا بطلبات صحيحة وقاموا بتسديد رسم تقديم طلب الالتحاق (2844) طالباً وطالبة، في حين بلغ عدد الطلبة المرشحين للقبول (2442) طالباً وطالبة، كما بلغ عدد الطلبة الذين أساؤا الاختيار ولم يتم قبولهم في أي من خياراتهم المخزنة في طلب الالتحاق (402) طالباً وطالبة.
كما يمكن للطلبة الإطلاع على نتائج الترشيح واستعراض معدلات القبول التنافسية للدورة التكميلية 2024-2025 من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني للوحدة/قسم الدبلوم المتوسط على الرابط التالي:
www.admhec.gov.jo


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