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إذاعة جيش الاحتلال: مصر أبلغت واشنطن رسالتها بخصوص مقترح الترحيل

منذ 49 ثانية
إذاعة جيش الاحتلال: مصر أبلغت واشنطن رسالتها بخصوص مقترح الترحيل

وطنا اليوم:قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مصر أبلغت البيت الأبيض أنها لا تنوي أن تكون شريكا في مقترح الرئيس دونالد ترامب لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.
يأتي هذا بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إلى واشنطن حيث أجرى سلسلة من المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين.
والتقى عبد العاطي نظيره الأمريكي ماركو روبيو، كما بحث مع مستشار الأمن القومي مايكل والتز، ومبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وإعادة الإعمار، وفقا لما أفادت به الخارجية المصرية.
وقد دعت مصر المجتمع الدولي لتبني “نهج يراعي حقوق جميع شعوب المنطقة دون تفرقة أو تمييز، بما في ذلك الشعب الفلسطيني الذي يعاني من إجحاف غير مسبوق”، وفقا لبيان أصدرته الخارجية المصرية مساء الاثنين.
وأكد البيان أن مصر تتمسك “بموقفها الرافض للمساس بتلك الحقوق، بما فيها حق تقرير المصير، والبقاء على الأرض، والاستقلال”، كما تشدد على أن “تجاهل الشرعية الدولية في التعاطي مع أزمات المنطقة إنما يهدد بنسف أسس السلام”.


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