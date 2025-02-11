بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مجلس الوزراء يعقد جلسته الشهرية في المفرق

منذ 42 ثانية
مجلس الوزراء يعقد جلسته الشهرية في المفرق

وطنا اليوم:يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خامس جلساته الشهرية في محافظة المفرق.
وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية الدورية.
وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باِسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه رغم التحديات التي واجهتها محافظة المفرق منذ عام 2011 نتيجة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، إلا إنها واعدة استثمارياً وأرقام المنطقة التنموية فيها مبشرة.
وأضاف ستعرض الحكومة رؤيتها التنموية للمحافظة في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في المفرق اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
05:14

9 إصابات بحادث تدهور لإحدى مركبات الأمن العام في منطقة البتراء

04:12

يديعوت أحرونوت: يمكن حل الأزمة مع حماس قبل السبت

03:11

جيش الاحتلال يعلن رفع جاهزيّته

02:53

مخاوف وشكوك عقب قرار القسام

01:53

ترامب: يجب إلغاء وقف إطلاق النار السبت إذا لم يتم تسليم المحتجزين

00:05

حماس تقول إنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل “للالتزام” ببنود اتفاق وقف النار

23:05

نتنياهو يشترط “فحص” العائدين إلى غزة بعد “الإخلاء”

22:13

لقاء الملك – ترامب ، له ما بعده ! 

22:05

عاجل – عباس يصدر مرسوما بإلغاء دفع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى

21:00

شركات التخليص تنجز 952 الف بيان جمركي العام الماضي

20:49

الشوبكي : الذهب في طريقه إلى 3000 دولار، والنفط يرتفع 2% بعد قرارات ترامب الجديدة!

20:46

توقعات أولية .. نزول قطبي ضخم نحو الأردن والمنطقة

وفيات
وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025وفيات الخميس 6-2-2025