مجلس الوزراء يعقد جلسته الشهرية في المفرق

وطنا اليوم:يعقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، خامس جلساته الشهرية في محافظة المفرق.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسّان قد أعلن سابقاً انعقاد مجلس الوزراء مرة كل شهر في إحدى المحافظات، إلى جانب الزيارات الميدانية الدورية.

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باِسم الحكومة الدكتور محمد المومني، إنه رغم التحديات التي واجهتها محافظة المفرق منذ عام 2011 نتيجة لاستقبال عدد كبير من اللاجئين السوريين، إلا إنها واعدة استثمارياً وأرقام المنطقة التنموية فيها مبشرة.

وأضاف ستعرض الحكومة رؤيتها التنموية للمحافظة في جلسة مجلس الوزراء التي تعقد في المفرق اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور.