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حماس تقول إنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل “للالتزام” ببنود اتفاق وقف النار

منذ 3 ساعات
حماس تقول إنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل “للالتزام” ببنود اتفاق وقف النار

وطنا اليوم_أعلنت حركة حماس في بيان الاثنين، أنها منحت الوسطاء مهلة لدفع إسرائيل “للالتزام” ببنود وقف إطلاق النار، وذلك في إطار رغبتها “لإبقاء الباب مفتوحا” للإفراج عن دفعة جديدة من المحتجزين الإسرائيليين في الموعد المقرر السبت.

وأوضحت الحركة في بيان “تعمدت حماس أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه”.

وقررت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الاثنين، تأجيل تسليم المحتجزين المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل حتى إشعار آخر.


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