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نتنياهو يشترط “فحص” العائدين إلى غزة بعد “الإخلاء”

منذ 19 ثانية
نتنياهو يشترط “فحص” العائدين إلى غزة بعد “الإخلاء”

وطنا اليوم_قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن فكرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة كانت “رؤية ثورية وإبداعية”.

 

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: “جاء الرئيس ترامب برؤية مختلفة تماما، وأفضل كثيرا لدولة إسرائيل، رؤية ثورية وإبداعية، والتي نناقشها، إنه عازم جدا على تنفيذها، وهذا يفتح أيضا العديد من الاحتمالات أمامنا”.

وتابع نتنياهو في المقابلة التي بثت، السبت، إن خطة ترامب هي “أول فكرة جديدة منذ سنوات”.

واعتبر أن خطة ترامب لديها “القدرة على تغيير كل شيء في غزة”، مضيفا: “تمثل نهجا صحيحا لمستقبل الأراضي الفلسطينية”.

 

وقال نتنياهو إن على الفلسطينيين الذين يتم تهجيرهم ” التخلي عن الإرهاب” للسماح لهم بالعودة إلى غزة.

 

وتابع: “امنحهم خيار الانتقال مؤقتا بينما نعيد بناء المكان ماديا وبينما نعيد بنائه أيضا من حيث التطرف. تريد العودة؟ عليك أن تتخلى عن الإرهاب، ولكن يمكنك العودة”.

 

وقال: “أخرج السكان، اسمح لهم بالمغادرة. ليس الإخلاء القسري، وليس التطهير العرقي إخراج الناس مما تقول كل هذه البلدان إنه سجن مفتوح. لماذا تحتجزهم في السجن؟”.


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