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توقعات أولية .. نزول قطبي ضخم نحو الأردن والمنطقة

منذ 29 ثانية
توقعات أولية .. نزول قطبي ضخم نحو الأردن والمنطقة

وطنا اليوم:كشف المركز العربي للمناخ أن التوقعات الجوية تشير إلى تمركز جزء كبير من الكتلة القطبية الشمالية فوق روسيا وشرق أوروبا، مما يؤدي إلى تشكّل ما يُعرف بـ”الدوامة القطبية الروسية”.
وأوضح المركز أن لهذه الدوامة تأثيرًا مباشرًا على المنطقة، حيث يؤدي دورانها المستمر حول مركزها إلى تعزيز احتمالية اندفاعات قطبية نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، ما قد يسهم في نشوء منخفضات جوية قوية ومؤثرة.
وأشار إلى أن النزولات القطبية الناتجة عن هذه الدوامة تتميز بشدة برودتها القارسة وتأثيراتها الجوية الملحوظة، مما قد ينعكس على الحالة الجوية في المنطقة خلال الفترة المقبلة.
وأكد المركز أنه يرصد عن كثب تطورات هذه الدوامة، حيث تزداد احتمالية تشكلها بعد منتصف الشهر الجاري، مبينا أنه سيقدم مزيدا من التحديثات حول سلوكها الجوي وتأثيراتها المحتملة، والله أعلى وأعلم.
وأكد راصدون جويون أن النماذج بدأت ترسم نزولا قطبيا ضخما نحو منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط خلال بدايات الثلث الأخير من الشهر الجاري، وفي حال ثبتت التوقعات سنكون أمام نشاط جوي بارد إلى بارد جدا، وتزداد معه فرص تساقط الأمطار والثلوج.
وأشاروا إلى أن هذه التوقعات بحاجة إلى أيام قليلة ليتم حسم شكل النزول القطبي ومدى تأثيره على منطقة بلاد الشام بشكل عام، وعلى الأردن بشكل خاص.


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