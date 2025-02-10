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بعد تغريدات أبو عبيدة .. كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد لأي سيناريو محتمل في غزة

منذ 6 ثواني
بعد تغريدات أبو عبيدة .. كاتس: أمرت الجيش بالاستعداد لأي سيناريو محتمل في غزة

وطنا اليوم:قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن إعلان حركة حماس التوقف عن إطلاق سراح الأسرى يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار.
ونقلت وكالة رويترز عن كاتس قوله إنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.
وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنهم لن يسمحوا بالعودة إلى واقع 7 أكتوبر.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن أبو عبيدة المتحدث العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر بسبب خروقات الاحتلال.
بدوره، قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن الرد على حماس “يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من البر والجو، ووقف كل أشكال المساعدات عن ” بحسب قوله.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي لم تسمه، قوله إن “ادعاءات حماس كانت معروفة والوفد الذي غادر للدوحة كان يهدف لسد الفجوات”.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تصر على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية.


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