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ترمب يثير الجدل مجددًا : سأقنع الأردن ومصر بشأن غزة فهم يأخذون منا المليارات

منذ 12 دقيقة
ترمب يثير الجدل مجددًا : سأقنع الأردن ومصر بشأن غزة فهم يأخذون منا المليارات

وطنا اليوم:جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تصريحاته المثيرة للجدل، مؤكداً أن الفلسطينيين لن يحظوا بحق العودة إلى غزة بموجب خطته للسيطرة على القطاع، وذلك وفق مقتطفات من مقابلة نشرتها شبكة “فوكس نيوز” الاثنين.
وفي رده على سؤال حول ما إذا كان الفلسطينيون سيتمكنون من العودة، قال ترمب: “كلا، لن يعودوا، إذ سيحصلون على مساكن أفضل بكثير”، مضيفًا: “بعبارة أخرى، أتحدث عن بناء مكان دائم لهم”، مشيرًا إلى أن العيش في غزة لن يكون ممكنًا قبل سنوات.
وقال ترامب إنه يمكنه إقناع الأردن ومصر بعقد اتفاق مع البلدين لمشروعه في غزة، فهم يأخذون من واشنطن مليارات الدولارات بحسب وصفه.
وكان الرئيس الأمريكي، قال سابقًا إن الأردن ومصر ستقبلان بمشروعه في غزة، ذلك لأنّ الولايات المتحدة تقدم للبلدين الكثير وفق قوله.


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