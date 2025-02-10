التعليم العالي تفتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال للتخصصات

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2024-2025 سيبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 10-2-2025، وحتى الساعة 3 من عصر يوم الأربعاء القادم الموافق 12-2-2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم البكالوريوس على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo، حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاث خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطــة تحقيـــــــــق الطالب للحـــــــــدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسيــــــــة للدورة التكميليــــــــــة الحاليـــــــــة 2024-2025، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.

ملاحظة هامة: تم طرح تخصصين جديدين في طلب إساءة الاختيار والمناقلات هما تخصص الحقوق ومعلم صف في جامعة مؤتة