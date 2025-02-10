بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. جامعات

التعليم العالي تفتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال للتخصصات

منذ 6 ثواني
التعليم العالي تفتح باب تقديم طلبات إساءة الاختيار والانتقال للتخصصات

وطنا اليوم:تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن موعد تقديم الطلبات الإلكترونية لطلبة إساءة الاختيار أو الطلبة الراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر ومن كلية إلى أخرى لمرحلة البكالوريوس للدورة التكميلية 2024-2025 سيبدأ اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 10-2-2025، وحتى الساعة 3 من عصر يوم الأربعاء القادم الموافق 12-2-2025، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد/قسم البكالوريوس على الرابط التالي: www.admhec.gov.jo، حيث تم تجهيز برمجية تسمح للطلبة سواءً الذين تم ترشيحهم للقبول أو الذين لم يقبلوا (طلبة إساءة الاختيار) بالدخول وتقديم طلب يتضمن ثلاث خيارات فقط على أن يقوم الطالب باستخدام نفس اسم المستخدم والرمز السري الذين استخدمهما في تقديم الطلب أول مرة، وذلك شريطــة تحقيـــــــــق الطالب للحـــــــــدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسيــــــــة للدورة التكميليــــــــــة الحاليـــــــــة 2024-2025، إضافةً إلى توفر شاغر في التخصص المطلوب الانتقال إليه.
ملاحظة هامة: تم طرح تخصصين جديدين في طلب إساءة الاختيار والمناقلات هما تخصص الحقوق ومعلم صف في جامعة مؤتة


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:25

مكتب ترامب العقاري

19:21

شركات التخليص تنجز 952 الف بيان جمركي العام الماضي

19:14

أبو عبيدة: سيتم تأجيل الإفراج عن الأسرى لحين التزام الاحتلال

19:10

الوفد الإسرائيلي يعود من الدوحة واستياء قطري من سلوك نتنياهو

19:09

العدالة…اساس استقرار المجتمع

17:42

النائب أبو رمان: إلغاء قرار فصل العاملات المدنيات في مستشفى السلط

16:53

اجراء عملية نوعيه في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

16:40

العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثبات على الموقف وريادة في الفعل

16:36

الأردن في أمريكا لمواجهة ترامب

16:29

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر كانون الثاني

15:39

السماح بعدد محدود من العمالة الوافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز

15:19

بلدية الكرك تضبط 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

وفيات
وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025وفيات الخميس 6-2-2025