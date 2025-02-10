شركات التخليص تنجز 952 الف بيان جمركي العام الماضي

وطنا اليوم:أنجزت شركات التخليص ونقل البضائع العاملة بالمملكة خلال العام الماضي 952 ألف بيان جمركي، مقابل 896 ألفاً خلال 2023، موزعة على معاملات التصدير والاستيراد والترانزيت وإعادة التصدير.

وقال نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بانه تم التخليص خلال العام الماضي على 247 ألف مركبة للسوق المحلية والتصدير، تعمل على البنزين و السولار والكهرباء و الهايبرد.

وحسب أبو عاقولة حازت المركبات التي تعمل على الكهرباء على الحصة الأعلى بين المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي من قبل الشركات العاملة بالقطاع بعدد 90967 مركبة، مقابل 38277 مركبة لعام 2023.

وبلغ عدد المركبات العاملة على البنزين خلال العام الماضي 13332 مركبة مقابل 11263 مركبة في 2023، والعاملة على السولار 14420، مقابل 8104 عام 2023، والهايبرد 22943 مركبة، مقابل 15940 في 2023.

وأشار الدكتور أبو عاقولة إلى أن عدد المركبات التي تم التخليص عليها خلال العام الماضي لغايات التصدير خارج المملكة 105301 مركبة، مقابل 47087 مركبة في عام 2023.

وبين إن عدد الحاويات التي وردت إلى ميناء حاويات العقبة خلال العام الماضي بلغ 426 ألف حاوية مقابل 445 ألف حاوية في عام 2023، فيما وصل عدد الحاويات الصادرة 109 الآف حاوية، مقابل 115 ألف حاوية في عام 2023.

ولفت الدكتور أبو عاقولة إلى إن عدد البواخر التي رست في ميناء العقبة خلال العام الماضي وصل إلى 454 باخرة، مقابل 340 باخرة خلال عام 2023، مبينا أن الزيادة يعود لقيام شركات الملاحة باستخدام البواخر الصغيرة جراء أزمة الملاحة التي وقعت بمنطقة البحر الأحمر.

وأشار رئيس النقابة إلى وجود بوادر نشاط كبير خلال العام الحالي لجهة عدد الشاحنات التي ستعبر ترانزيت من خلال أراضي المملكة متجه إلى سوريا، مدللا على ذلك بدخول وخروج 835 شاحنة من خلال مركز جمرك جابر يوم الأربعاء الماضي، وهو رقم قياسي يسجل لأول مره منذ 15 عاما.

وأكد الدكتور أبو عاقولة إلى إن التوقعات تشير إلى أن حركة النقل ستشهد ازدهارا خلال العام الحالي، وذلك بعد فتح باب التصدير إلى الشقيقة سوريا وكذلك لأوروبا وتركيا عبر المعابر والأراضي السورية.

وأشار إلى وجود جهود وتسهيلات كبيرة تقدمها مختلف الجهات الرسمية سواء دائرة الجمارك أو الأجهزة الأمنية والرقابية العاملة في مركز حدود جابر لتسهيل حركة عبور الشاحنات بالاتجاهين، مؤكدا وجود تنسيق عالي وتشاركية مع النقابة وغرف التجارة والصناعة بهذا الخصوص.

وأكد الدكتور أبو عاقولة توفر الإمكانيات لدى الشركات العاملة تحت مظلة القطاع لمواكبة هذا النشاط، والعمل مع الجهات المعنية لضمان انسيابية حركة التجارة، وتعزيز مكانة الأردن كمركز تجاري لوجستي في المنطقة.

ويعمل بالمملكة 476 شركة تخليص مرخصة من قبل دائرة الجمارك، وتملك 2000 فرع موزعة على عموم المراكز الجمركية، وفرت نحو 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين.

يشار الى ان نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع تأسست عام 1982 ومسجلة لدى وزارة العمل، بهدف خدمة القطاع وحل المشاكل والتحديات التي تواجه العاملين ورفع مستوى المهنة وكفاءة العاملين لدى الشركات.