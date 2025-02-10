بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

النائب أبو رمان: إلغاء قرار فصل العاملات المدنيات في مستشفى السلط

منذ دقيقتان
النائب أبو رمان: إلغاء قرار فصل العاملات المدنيات في مستشفى السلط

وطنا اليوم – أعلن النائب معتز أبو رمان، رئيس لجنة العمل النيابية، التوصل الى توافق مع وزارة الصحة حول الغاء قرار إنهاء خدمات موظفات الأمن والحماية العاملات بالصبغة المدنية في مستشفى السلط، والتابعات لمؤسسة المتقاعدين ما يتيح لهن العودة إلى أعمالهن فورا بعد انهاء خدماتهن بشكل كامل .

جاء هذا القرار بعد جهود مكثفة بذلتها لجنة العمل النيابية، التي تابعت القضية عن كثب وأجرت اتصالات مباشرة مع وزارة الصحة. وأكد أبو رمان أن اللجنة وجهت عدة مخاطبات رسمية لوزارة الصحة، مطالبة بضرورة مراجعة القرار نظرًا لتداعياته السلبية على الأسر المتضررة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن اللجنة نجحت في وقت سابق في إعادة المتقاعدين العسكريين إلى وظائفهم، ما يعكس نهجها المستمر في الدفاع عن حقوق العاملين، سواء المدنيين أو العسكريين السابقين، وتحقيق العدالة الوظيفية بما يضمن استقرار الأسر الأردنية.

وأكد أبو رمان أن لجنة العمل النيابية تواصل تحقيق إنجازات ملموسة تصب في مصلحة المواطنين، حيث تعمل بشكل متواصل على معالجة القضايا العمالية وضمان عدم المساس بحقوق العاملين، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والأمن.

وأضاف أن قرار إعادة الموظفات المدنيات يأتي ضمن إطار أوسع لحماية الاستقرار الوظيفي وتعزيز بيئة عمل عادلة، مشيرًا إلى أن اللجنة تعمل بانسجام مع مختلف الجهات الحكومية لضمان حقوق الموظفين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقدم أبو رمان شكره وتقديره لوزارة الصحة على استجابتها السريعة لمطالب اللجنة، ما يعكس تعاونًا بناءً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لخدمة الصالح العام. وأكد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز بيئة عمل مستقرة، تتيح للعاملين أداء مهامهم بفاعلية دون قلق بشأن مستقبلهم الوظيفي.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:53

اجراء عملية نوعيه في مستشفى الأميرة هيا بنت الحسين العسكري

16:40

العيسوي: الأردن بقيادة الملك ثبات على الموقف وريادة في الفعل

16:36

الأردن في أمريكا لمواجهة ترامب

16:29

أورنج الأردن تشارك فيديو يسلط الضوء على أهم فعالياتها لشهر كانون الثاني

15:39

السماح بعدد محدود من العمالة الوافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز

15:19

بلدية الكرك تضبط 3 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

15:09

كشف حقيقة دعوة الشرع لحضور قمة القاهرة الطارئة

14:42

الجامعة الأردنية تقرر تأجيل جميع أقساط قروض الادخار

14:34

بيان صادر عن مبادرة العشائر الأردنية درع الوطن

14:32

تعديل أسس ايصال التيار الكهربائي على حساب فلس الريف وتأسيس شركة مساهمة

14:29

حركة الماوس وزيارتك للمواقع.. كل تفصيل تحت المراقبة

14:22

الخيرية الهاشمية: وصول مساعدات تضم أكثر من 4 آلاف خيمة إلى غزة

وفيات
وفيات الاثنين 10-2-2025الحاج محمد عبدالله حسن الطراونة (أبو جودت) في ذمة اللهوفيات الأحد 9-2-2025وفيات الجمعة 7-2-2025وفيات الخميس 6-2-2025