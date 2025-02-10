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السماح بعدد محدود من العمالة الوافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز

منذ 7 دقائق
السماح بعدد محدود من العمالة الوافدة لمحطات المحروقات ووكالات الغاز

وطنا اليوم:وقعت في وزارة العمل اليوم الإثنين بين الوزارة ونقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز مذكرة تفاهم تسمح بموجبها للنقابة باستقدام عدد محدود من العمالة غير الأردنية ولمرة واحدة من مختلف الجنسيات بالمهن المسموح للعمالة غير الأردنية العمل بها في القطاع شريطة الالتزام بتشغيل أردنيين.
وقال وزير العمل الدكتور خالد البكار بحضور نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي إن الوزارة حريصة على تحقيق شراكة حقيقة مع القطاع الخاص لضمان ديمومة عمل المنشآت بمختلف القطاعات.
وأكد البكار أن الوزارة تعمل على تحقيق التوازن بين ضمان ديمومة عمل المنشآت وتلبية حاجتها من العمالة غير الأردنية بعد دراسة حاجة كل قطاع مقابل الالتزام تشغيل الأردنيين بهذه القطاعات.
بدوره قال نقيب نقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات إن هذه المذكرة تسهل عمل القطاع وتلبية احتياجاته من العمالة غير الأردنية مقابل الالتزام بتشغيل الأردنيين.
وثمن السعيدات دور وزارة العمل في تنظيم سوق العمل دون الاضرار بتوفير فرص عمل للأردنيين.


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