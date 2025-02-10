الغرايبة والردايدة يبحثان الواقع الاستثماري بمدينة عبد الله الثاني الصناعية

وطنا اليوم:أكد وزيرا الاستثمار المهندس مثنى غرايبة والبيئة الدكتور معاوية الردايدة، حرص الحكومة على إيجاد حلول مبتكرة لتحفيز الاستثمارات وتمكينها مع الحفاظ على المعايير البيئية المستدامة في مختلف المشاريع.

وبحسب بيان وزارة الاستثمار اليوم الاثنين، بحث الوزيران الواقع الاستثماري خلال زيارتهما مدينة عبد الله الثاني الصناعية، حيث التقيا بعدد من المستثمرين بهدف تعزيز التواصل معهم وتعميق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين واقع البيئة الاستثمارية في المملكة.

وحضر اللقاء عدد من نواب المنطقة وأعضاء من مجلس محافظة العاصمة عن لواء سحاب ورئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير والمدير التنفيذي لشركة المدن الصناعية عمر جويعد وممثلو المجتمع المحلي وأهالي المنطقة، إضافة الى العديد من المستثمرين داخل المدينة الصناعية في سحاب.

وأوضح الغرايبة، أن الزيارات تهدف إلى الاستماع المباشر من المستثمرين حول التحديات التي يواجهونها والعمل على وضع حلول مبتكرة لتسهيل استمرارية وتوسع المشاريع الاستثمارية، لافتا الى ان هناك العديد من الخطط الهادفة الى تبسيط الإجراءات وتطوير السياسات التي تدعم الاستثمار.

وأشار الى أن التعاون بين الجهات الحكومية والمستثمرين سيعزز من قدرة الأردن على جذب الاستثمارات والتأكيد أن وزارة الاستثمار تهدف لخدمة المشاريع الاستثمارية وتمكينها، وأن أبواب الوزارة مفتوحة للمستثمرين للاستماع إلى اقتراحاتهم وتوصياتهم التي ستؤخذ على محمل الجد.

وأضاف، أن الحكومة ستعمل على حل مشكلة محطة التنقية التابعة لمدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب بالتعاون مع الجهات المعنية خلال العام الحالي، استجابة لمطالبات الأهالي المتضررين من التلوث البيئي في المنطقة.

من جانبه، أوضح وزير البيئة الدكتور معاوية الردايدة، دور وزارة البيئة في متابعة جميع القضايا البيئية في مدينة سحاب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من خلال لجنة المتابعة والتفتيش، مؤكدا أن الوزارة تكثف الرقابة لمتابعة المشكلات والتحديات البيئية.

واشاد الردايدة بدور الصناعة والتجارة في رفد وتعزيز الاقتصاد الأردني، مبينا ضرورة تعاون جميع المصانع في ممارسة المعايير البيئية في انشطتهم وتعاونهم في الحد من التلوث البيئي.

وأكد أن حماية البيئة تتطلب جهودا وطنية من جميع الجهات المعنية والمصانع وأن الوزارة من خلال دورها الإشرافي والرقابي تقوم برصد المخالفات البيئية ومخاطبة الجهات المعنية لتصويب هذه المخالفات حفاظا على صحة العاملين في المنشآت الصناعية والقاطنين في الأماكن المجاورة، كما أنها تسعى الى تعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة.

بدوره، قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إن دعم الصناعة الوطنية يسهم في زيادة صادراتها وسيساعد في زيادة فرص العمل للأردنيين والتخفيف من مشكلة البطالة في المملكة، خصوصا أن المصانع تحرص على اعطاء الأولوية بالتشغيل لأبناء المناطق التي تتواجد بها هذه المصانع، مشيرا الى أهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع الوزراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصناعي بالشركات الصناعية للاطلاع على مشاكلهم وقضاياهم عن كثب ومباشرة.

من جانبه، أشار مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد، إلى الدور الكبير الذي حققته مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في سحاب من خلال عدد الاستثمارات الصناعية العاملة التي يزيد عددها على 413 بحجم استثمار يزيد عن مليار دينار وفرت قرابة 15 الف فرصة عمل فضلا عن اسهاماتها بالصادرات الوطنية.

وأوضح جويعد أن شركة المدن الصناعية الأردنية ومنذ تاسيس مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية تعمل بكل جهد على خططها واستراتيجياتها لرفدها بجميع الخدمات المساندة المطلوبة وفي مقدمتها عمليات تطوير أداء محطة تنقيتها بالشراكة مع المستثمرين، فضلا عن خطط التطوير المستمرة لجميع جوانب العمل في المدينة.

واستمع الوزيران في ختام الزيارة لمطالب المستثمرين والتأكيد على الإلتزام بحل المشكلات التي تواجههم لدعم بيئة الاستثمار.