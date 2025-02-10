مذكرة لتسهيل انتقال العمالة غير الأردنية في قطاع الإنشاءات

وطنا اليوم:وقعت في وزارة العمل اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم بين الوزارة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ونقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، لتسهيل انتقال العمالة الوافدة في قطاع الإنشاءات.

وتم توقيع المذكرة بحضور وزير العمل الدكتور خالد البكار ونقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة وأمين عام وزارة العمل فاروق الحديدي.

وقال الوزير البكار إن هذه المذكرة تهدف إلى تسهيل عمل قطاع الإنشاءات من خلال إيجاد مرونة بالإجراءات لتلبية حاجته للعمالة غير الأردنية في مواسم محددة.

وأكد أن المذكرة تهدف أيضا إلى ضمان ديمومة عمل قطاع الإنشاءات وعدم تعطل اعماله، من خلال الاستفادة من العمالة غير الأردنية التي تحمل تصاريح عمل سارية المفعول الموجودة في ذات القطاع والسماح لها بالانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن شروط وضوابط محددة.

وبين البكار أن هذه المذكرة تحمي أيضا العمالة غير الأردنية من خلال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشريك الاساسي بهذه المذكرة التي تضمن توفير الحماية لهذه العمالة من اصابات العمل.

من جانبه وصف مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور محمد الطراونة بأنها خطوة بالاتجاه الصحيح وتوفر الحماية للعمالة غير الأردنية التي تسمح لها هذه المذكرة الانتقال من صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر في قطاع الإنشاءات.

بدوره قال نقيب مقاولي الإنشاءات فؤاد الدويري إن هذه المذكرة ستعمل على تسهيل عمل قطاع الإنشاءات للاستفادة من العمالة غير الأردنية التي تحمل تصريح عمل سارية المفعول الموجودة في القطاع دون تعرض أصحاب العمل لمخالفات لأحكام القانون مع ضمان توفير الحماية التي يوفرها الضمان الاجتماعي، مثمنا تعاون وزارة العمل مع القطاع الخاص.

وتم خلال اللقاء بحث موضوع تأسيس النقابة لشركة تُعنى بتنظيم شؤون العمالة غير الأردنية التي تعمل في قطاع الإنشاءات من حيث استقدام واستخدام هذه العمالة ومتابعة شؤونها مع أصحاب العمل.

كما تم الإتفاق على إعادة تفعيل مركز التدريب في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين الذي كان يعمل على تدريب الأيدي العاملة الأردنية على المهن التي يحتاجها قطاع الإنشاءات بهدف زيادة أعداد الأردنيين المشتغلين في هذا القطاع الحيوي.