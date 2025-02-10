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ولادة طارئة داخل مركبة و10 إصابات بحوادث دهس وتصادم

منذ 22 ثانية
ولادة طارئة داخل مركبة و10 إصابات بحوادث دهس وتصادم

وطنا اليوم:تعاملت الادارات المرورية وفرق الدفاع المدني مع عدد من الحوادث خلال فترة الاربع وعشرين ساعة نتج عنها 10 اصابات من بينها حالات بليغة وأضرار مادية بالمركبات، اضافة الى حالة ولادة طارئة داخل احدى المركبات.
وفي التفاصيل ، قال ضابط غرفة عمليات إدارة السير عبر اذاعة الامن العام الاثنين، إن سائق احدى المركبات توقف على جانب شارع رئيسي ما بعد جسر الجسور في عمان والى جانبها سيارة اسعاف الدفاع المدني حيث تم تأمين الموقع بالغطاء المروري العام لإجراء حالة الولادة في الموقع بحرفية وانسانية عالية من قبل أفراد الدفاع المدني المختصين، ولاحقا تم فتح الطريق امام الاسعاف وصولا الى مستشفى الملكة علياء.
وفيما يخص أبرز الحوادث التي تم التعامل معها، أفاد أنه تم التعامل مع عدة ملاحظات صباح اليوم تمثلت بتعطل مركبة داخل نفق الملتقى، وحادث تصادم ما بعد اشارة المشاغل على شارع الاقصى نتج عنه اصابتين نتيجة تغيير سائق الاتجاه بشكل مفاجئ.
وكما تم التعامل مع حادثي دهس في سحاب والرصيفة، نتج عنهما اصابتين بليغتين تم اسعافهما الى المستشفى، وعلل سبب الحادثين بعدم اخذ الاحتياطات المرورية اللازمة.
وبدوره أفاد ضابط غرفة ادارة الدوريات الخارجية، انه تم التعامل مع حادث تدهور مركبة على طريق بغداد الدولي نتج عنه 5 اصابات تم اسعافهم مستشفى البادية الشمالية، وكذلك حادث تصادم مركبتين على طريق اتوستراد المفرق باتجاه الزرقاء نتج عنه اصابة متوسطة، نتيجة تغيير المسرب بشكل مفاجئ ما أدى فقدان السيطرة .
ودعت الادارات المرورية السائقين، الى ضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة والحذر الشديد مع بداية تساقط الامطار التي تكثر فيها حوادث الانزلاق وتجمع المياه وتدني مدى الرؤية الأفقية والتأكد من صلاحية المركبة الفنية قبل المسير والالتزام بقواعد وأولويات المرور والابتعاد عن المخالفات الخطرة للمحافظة على انسيابية حركة السير وللمحافظة على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق، والى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة إلى ذلك.


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