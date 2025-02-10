هيئة تنظيم الاتصالات تمنح محطات ال ـFM تخفيضاً على عوائد الترددات السنوية

وطنا اليوم:قرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته التي عقدها مؤخراً تخفيض العوائد السنوية المترتبة على ترخيص استخدام ترددات لتشغيل محطات البث الإذاعي الأرضي العاملة وفق التشكيل الترددي FM بنسبٍ تبدأ من (40 %) من قيمة عوائد الترددات السنوية التي كانت تدفع سابقاً.

وقال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام فاضل السرحان ان اتخاذ القرار جاء انطلاقا من حرص الهيئة على تعزيز دور قطاع الاعلام كرافد أساسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأن هذه الإجراءات التحفيزية تأتي لدعم محطات البث الإذاعي، وذلك عبر تشجيع الاستثمار في الأعمال القائمة والمشاريع القادمة، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف ضمان استمرارية عمل الشركات الإذاعية العاملة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية. كما تسعى هذه الجهود إلى فتح أسواق عمل جديدة، والمساهمة في التخفيف من معدلات البطالة عبر توفير المزيد من فرص العمل في قطاع الإعلام. إلى جانب ذلك، يعكس هذا الاجراء تحمل الهيئة لمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية من خلال توفير الدعم لمحطات البث الإذاعي كونها صوتًا يعكس هموم الوطن والمواطن.

وأضاف السرحان أنه ومع ظهور العديد من التقنيات الحديثة التي أتاحت للناس سهولة وسرعة الوصول إلى كم هائل من المعلومات من خلال شبكة الانترنت أو البث الإذاعي الساتلي، انخفض الاهتمام على المستوى العالمي بالبث الإذاعي الأرضي (FM, TV) والاستثمار بتشغيلها والمساهمة في زيادة انتشارها، بالرغم من أنّ هذه المحطات ذات أهمية عالية للمجتمعات المحلية لما لها من تأثير على المجالات الوطنية الحيوية بشكلٍ عام وحالات الأزمات بشكلٍ خاص، وذلك لأنها تشكل ركيزة أساسية لاستمرار التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين؛ وذلك بسبب سرعة وصول محتواها للمواطنين، دون حاجة المواطن لدفع أي رسوم للاستماع إلى هذه المحطات وتوفرها ضمن العديد من الأجهزة مثل المركبات أو الهواتف بشكل دائم ومستمر.

وأضاف السرحان أنه وإدراكاً من الهيئة بأهمية دور محطات البث الإذاعي الأرضي العاملة وفق التشكيل الترددي FM وضرورة الحفاظ على استمرارية تشغيل المحطات واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتشجيع الاستثمار في تشغيلها وتطوير تقنياتها؛ فإنّ الهيئة قد وضعت الاهتمام بتشغيل هذه المحطات على رأس أولوياتها، حيث قامت الهيئة خلال الفترة الماضية بدعم هذه الخدمات المهمة من خلال عدة إجراءات مهمة قامت بها الهيئة وذلك بالتشاور مع كافة المعنيين في هذا المجال أولها الاستثمار في أجهزة المراقبة الخاصة بهذه المحطات؛ بما يضمن تشغيل المحطات بشكل سلس ومستقر في بيئة راديوية مناسبة بالحد الأدنى للتداخلات الراديوية، وتأمل الهيئة أن تكون هذه الحزمة التحفيزية دافعًا لتلك المحطات على التوسع في الاستثمار وبناء مزيد من محطات البث الإذاعي في مختلف المحافظات.

ويأتي التخفيض من خلال منح المرخّصين خصم على عوائد الترددات السنوية في حال إعادة بث نفس البرنامج في عدة محافظات، بحيث يدفع المرخّص 10% من أعلى عوائد لكل محطة يتم تشغيلها، وتعديل قيمة معامل نوع الخدمة (م4) من معادلة احتساب عوائد استخدام الترددات السنوية لمحطات البث الإذاعي لخدمات البث الصوتي من 0.5 إلى 0.3، ومنح المرخّصين حزمة تحفيزية إضافية لتخفيض عوائد الترددات في حال القيام بتغطية المحافظات التي ينخفض فيها وجود المحطات الاذاعية الخاصة (معان، الطفيلة، المفرق) لغايات تشجيع تلك المحطات على الانتشار في جميع مناطق المملكة بما يدعم ويعزز التنمية الاجتماعية في تلك المناطق.

ومن الجدير ذكره أن عدد محطات البث الإذاعي الأرضي العاملة وفق التشكيل الترددي FM في المملكة بلغ (47) محطة منتشرة في جميع المحافظات ويعمل في تلك المحطات العديد من الموظفين في مختلف التخصصات الفنية والإعلامية والإدارية،