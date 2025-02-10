بنك ABC يعلن عن نتائجه المالية للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2024

وطنا اليوم:أعلنت اليوم مجموعة بنك ABC (المؤسسة العربية المصرفية ش. م. ب.) – المتداولة أسهمها في بورصة البحرين تحت الرمز “ABC” عن النتائج المالية للربع الرابع وللعام المنتهي في 2024.

واصل بنك ABC أداءه القوي محققًا نتائج قياسية خلال عام 2024، حيث أعلن عن زيادة بنسبة 21% في الأرباح الصافية للعام والعائدة إلى مساهمي الشركة الأم على أساس سنوي لتصل إلى 285 مليون دولار أمريكي، وقد بلغت الأرباح أعلى مستوى لها في تاريخ المجموعة (من العمليات المستمرة)، مدعومةً بنمو قوي للأعمال الأساسية، وقاعدة تمويل ثابتة، واستقرار تكلفة الائتمان. كما وصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى مستوى قياسي بلغ 1,339 مليون دولار أمريكي مسجلًا زيادة قدرها 5% على أساس سنوي على الرغم من وجود تحديات في أسعار الصرف في بعض الأسواق الرئيسية. حافظت الميزانية العامة للمجموعة على صلابتها، حيث ظلت مستويات كفاية رأس المال والسيولة عند مستويات قوية، بينما بلغ مجموع الموجودات 46 مليار دولار أمريكي.

وبهذه المناسبة، يسر مجلس إدارة البنك أن يوصي بتوزيع أرباح نقدية (بقيمة 0.0275 دولار أمريكي للسهم الواحد، بواقع 2.75% من رأس المال المدفوع، أي ما يعادل حوالي 85.5 مليون دولار أمريكي) بزيادة بنسبة 22% على أساس سنوي والتي تمثل 30% من الأرباح العائدة إلى مساهمي الشركة الأم. تخضع توزيعات الأرباح لموافقة الجهات الرقابية ذات الصلة، وسيتم عرضها للموافقة في اجتماع الجمعية العامة العادية.

واصل بنك ABC إحراز تقدم سريع في تنفيذ خطته الاستراتيجية، بينما نجح في التعامل مع الظروف الاقتصادية والجيوسياسية الصعبة، وواصل تحقيق إنجازات كبيرة في رحلته نحو التحول الرقمي والتشغيلي. تم الإشادة بتميز أعماله، وتركيزه على العملاء، وريادته في مجال الابتكار من خلال العديد من منصات الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة. ومن بين الجوائز العديدة التي حصل عليها كانت جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط في “الابتكار في الخدمات المصرفية الرقمية” و “الخدمات المصرفية للمعاملات” في عام 2024 من قبل مجلة “ذا بانكر” – التابعة لمجموعة فاينانشال تايمز، إضافة إلى جائزة أفضل مزود لتمويل التجارة في الشرق الأوسط من قبل مجلتي “جلوبال فاينانس” و “جلوبال تريد ريفيو” (GTR) وجائزة “أفضل بنك رقمي في البحرين” من قبل مجلة يوروموني. علاوة على ذلك، تم تكريم بنك “إلى” الرقمي، المتوفر عبر الهواتف الذكية فقط، التابع لبنك ABC، بلقب “أفضل بنك رقمي للأفراد في البحرين” من قبل مجلة “جلوبال فاينانس” للعام الرابع على التوالي، بالإضافة إلى ستة جوائز أخرى للتميز.

وتعليقاً على النتائج، قال السيد/ الصديق عمر الكبير، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك ABC: “نحن فخورون بتحقيق هذه النتائج القياسية، حيث بلغت الأرباح الصافية من الاعمال أعلى مستوى لها في تاريخ البنك على الإطلاق. استهلت المجموعة العام ببداية قوية وحافظت على زخم نمو أعمالها الرئيسية طوال العام، محققةً نموًا سنويًا بنسبة 21%. تعكس هذه النتائج نموذج الأعمال القوي والمتنوع الذي تتبعه المجموعة وقدراتها على الاستفادة من فرص السوق وخلق قيمة للمستثمرين. كل هذه النتائج تحققت مع الحفاظ على ميزانية عامة صلبة ونسب كفاية رأس مال وسيولة قوية، مما يُوفر أساسًا قويًا للنمو في عام 2025. وبفضل التنفيذ السريع والثابت لإستراتيجية البنك، إلى جانب تفاني فريق عمله الموهوب، نجح البنك في تحقيق هذه الإنجازات الهامة والحصول على إشادة دولية ممتازة من خلال الجوائز المتعددة، مع استمراره في ترسيخ مكانته بصفته بنك المستقبل الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

ملامح الأداء الرئيسية للربع الرابع (3 أشهر) من عام 2024:

• بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم مبلغًا قدره 70 مليون دولار أمريكي، بزيادة نسبتها 35٪ مقارنة بمبلغ 52 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من العام الماضي.

• بلغت ربحية السهم الواحد لفترة الثلاث أشهر 0.022 دولار أمريكي لكل سهم، مقارنة مع 0.017 دولار أمريكي لكل سهم عن نفس الفترة من العام الماضي.

• لقد أثّر الانخفاض الحاد في قيمة الريال البرازيلي مقابل الدولار الأمريكي سلبًا على إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم. سجل مجموع الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم إنخفاض سلبي بقيمة 48 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع ربح بقیمة 84 مليون دولار أمريكي مسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

• بلغ مجموع الدخل التشغيلي للربع الرابع من عام 2024 مبلغًا قدره 337 مليون دولار أمريكي، بزيادة بسيطة مقارنة بمبلغ 336 مليون دولار أمريكي عن نفس الفترة من العام الماضي . وعند تعديل الأرقام نتيجة لتأثير تحويل العملات الأجنبية والتي نشأت بشكل رئيسي من انخفاض قيمة الجنيه المصري والريال البرازيلي، كان من الممكن ان يصل مجموع الدخل التشغيلي الأساسي إلى 363 مليون دولار أمريكي، بإرتفاع نسبته 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ملامح الأداء الرئيسية لعام 2024 (12 شهرًا)

• بلغت الأرباح الصافية الموحدة العائدة إلى مساهمي الشركة الأم نحو 285 مليون دولار أمريكي بنمو قدره 21% مقارنة مع 235 مليون دولار أمريكي المسجلة خلال العام الماضي. ويعود الفضل في هذا الأداء إلى النمو القوي للأعمال الأساسية عبر العديد من الأسواق وارتفاع متوسط القيمة الإجمالية للأصول والإدارة الحصيفة للمصاريف التشغيلية واستقرار تكلفة الائتمان.

• بلغت ربحية السهم الواحد للفترة 0.086 دولار أمريكي للسهم الواحد، مقارنة مع 0.070 دولار أمريكي للسهم الواحد عن نفس الفترة من العام الماضي.

• تأثر إجمالي الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم خلال العام بتحويل العملات الأجنبية للجنيه المصري (خلال الربع الأول بشكل أساسي) والريال البرازيلي (في الربع الرابع)، مما أدى إلى تسجيل صافي إنخفاض سلبي في الدخل الشامل العائد إلى مساهمي الشركة الأم قدرها 12 مليون دولار أمريكي، مقابل ربح بقيمة 258 مليون دولار أمريكي في العام الماضي (عندما كانت العملات مستقرة بشكل عام).

• بلغ إجمالي الدخل التشغيلي لعام 2024، 1,339 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5% مقارنة بمبلغ 1,279 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام السابق. وعند تعديل الأرقام نتيجة لتأثير تحويل العملات الأجنبية والتي نشأت بشكل رئيسي من انخفاض قيمة الجنيه المصري والريال البرازيلي، كان من الممكن أن يصل مجموع الدخل التشغيلي الأساسي قبل احتساب تأثير تحويل العملات الأجنبية إلى 1,404 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس نموًا واسع النطاق في جميع الأسواق الأساسية تقريبًا.

الميزانية العامة

• بلغت حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة الأم وحاملي السندات الدائمة في نهاية الفترة 4,207 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع قيمة 4,300 مليون دولار أمريكي المسجلة في نهاية العام 2023، مسجلة انخفاض بنسبة 2% بشكل أساسي نتيجة لتقلبات العملات الأجنبية في الجنيه المصري والريال البرازيلي، بالإضافة إلى توزيعات الأرباح المدفوعة، والتي تم تعويضها جزئيًا بالأرباح المحققة خلال العام.

• بلغ مجموع الموجودات 46,265 مليون دولار أمريكي في نهاية الفترة، مقارنة مع 43,892 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023، بزيادة قدرها 5٪ نتيجة لنمو الأعمال الأساسية والموجودات السائلة وتحسين الميزانية العامة وإجراءات إدارة المحفظة.

• حافظت مستويات كفاية رأس المال ومستويات السيولة على قوتها: حقوق الملكية الرئيسية من المستوى 1 عند 15.5٪، نسبة الفئة الأولى من رأس المال 13.6٪. بلغت تغطیة السیولة 198٪ ونسبة السیولة المستقرة الصافیة 123٪ على التوالي.

يُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، وهو متواجد في 15 دولة عبر خمس قارات، ويقدم لعملائه حلول عالمية مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية بالجملة للشركات سواء تحت مظلة التمويل الإسلامي أو التقليدي، كم يقدم أيضًا الخدمات المصرفية للمعاملات وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وأسواق رأس المال والأسواق المالية وتمويل العقارات. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” المتوفر حصريًا عبر الأجهزة الذكیة في البحرين وتطبيق “إلى” في الأردن.

تنوه إلى أن البيانات المالية والبيانات الصحفية متوفرة على المواقع الإلكترونية لبورصة البحرين وبنك ABC. مزيد من التفاصيل موضحة في العرض التقديمي للنتائج للمستثمرين المنشور على موقع بنك ABC الإلكتروني.

يستضيف بنك ABC اجتماع افتراضي للسادة المساهمين والمستثمرين لمناقشة النتائج المالية والأرباح للربع الرابع للفترة المنتهية في 2024 وذلك يوم الخميس الموافق 13 فبراير 2025. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل على الموقع الإلكتروني للبنكwww.bank-abc.com .