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شولتس يهاجم ترامب ويصف مقترحه بشأن غزة بالفضيحة

منذ 28 ثانية
شولتس يهاجم ترامب ويصف مقترحه بشأن غزة بالفضيحة

وطنا اليوم:وصف المستشار الألماني أولاف شولتس مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى بلدان أخرى بأنه “فضيحة”.
وأوضح شولتس في مناظرة تلفزيونية -أمس الأحد- مع خصمه المحافظ فريدريش ميرتس تمهيدا للانتخابات التشريعية الألمانية المقررة في 23 فبراير/شباط أن “نقل سكان غزة غير مقبول ومخالف للقانون الدولي”. ووافقه ميرتس الرأي.
وكان ترامب عرض مقترحا يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة ونقل سكانه إلى الأردن أو مصر.
وأثار مقترح ترامب إخراج أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة من القطاع وإعادة تطويره، ردود فعل عالمية منددة، وغضبا في العالم العربي والإسلامي.
ورغم الانتقادات التي وجهها حلفاء دوليون ودول عربية، يصر ترامب على مقترحه، وقال في وقت سابق إن “إسرائيل ستسلّم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء القتال”.

التصرف في ساعة
وفي الشأن الأوروبي، قال شولتس إن الاتحاد الأوروبي يستطيع “التصرف خلال ساعة” إذا فرض ترامب رسوما جمركية على البضائع الأوروبية.
وأضاف شولتس في المناظرة التلفزيونية أن إستراتيجيته للتعامل مع الرئاسة الأميركية الجديدة بقيادة ترامب شملت “كلمات واضحة ومحادثات ودية”. وأكد أنه “يجب ألا نخدع أنفسنا. ما يقوله الرئيس الأميركي هو ما يعنيه”.
من جانبه، دعا ميرتس -الذي يتصدر تحالفه المسيحي المحافظ أحدث استطلاعات الرأي بنحو 30%- إلى إستراتيجية أوروبية مشتركة، مؤكدا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يرد على ترامب على قدم المساواة.
وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت ترامب من أن “الاتحاد الأوروبي سيرد بقوة على أي شريك تجاري يفرض رسوما غير عادلة أو تعسفية على سلع التكتل”.
وأكد المتحدث “علاقتنا التجارية والاستثمارية مع الولايات المتحدة هي الأكبر في العالم. هناك الكثير على المحك”.
وكان ترامب قد أعلن الجمعة أنه يعتزم إعلان فرض رسوم جمركية على كثير من الدول الأسبوع المقبل، في تصعيد كبير لحربه التجارية.
ولم يحدد ترامب الدول التي ستفرض عليها الرسوم الجمركية، لكنه أشار إلى أن هذا سيكون مسعى واسع النطاق قد يسهم أيضا في حل مشكلات الموازنة الأميركية.


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