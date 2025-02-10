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توضيح أمنى حول فيديو القبض على أشخاص من داخل مركبة بعمّان

منذ 32 ثانية
توضيح أمنى حول فيديو القبض على أشخاص من داخل مركبة بعمّان

وطنا اليوم:أوضحت مديرية الأمن العام تفاصيل فيديو متداول حول استيقاف إحدى المركبات في الشارع العام وإلقاء القبض على من بداخلها
وأكّد الناطق الإعلامي أنّ إحدى دوريات النجدة وأثناء قيامها بواجبها الرسمي جنوب العاصمة رصدوا مركبة مطلوبة هي ومن بداخلها حيث تم إعطاء سائق المركبة أكثر من تنبيه للتوقف إلا أنه رفض الامتثال للدورية ولاذ بالفرار .
وتابع الناطق الإعلامي أنه جرى متابعة المركبة ليتم بعد مسافة قصيرة توقفها بسبب أزمة السير وعند الطلب منه النزول من المركبة رفض الامتثال مما اضطر رجال الأمن العام بالتعامل مع الموقف وفتح المركبة وإنزاله منها ومن كان بداخلها وجرى اصطحابه للمركز الأمني وبوشرت التحقيقات معهم.


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