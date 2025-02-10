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في رحلة جوية.. ترمب يوقع مرسومًا فوق خليج المكسيك ليغير تسميته

منذ 56 ثانية
في رحلة جوية.. ترمب يوقع مرسومًا فوق خليج المكسيك ليغير تسميته

وطنا اليوم:في خطوة مفاجئة، وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعلانًا رسميًا يُحدد يوم 9 فبراير من كل عام ليكون “يوم خليج أمريكا”، بدلًا من التسمية التقليدية “خليج المكسيك”، وذلك خلال رحلة جوية أجراها فوق المنطقة، وفقًا لما أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت.
وكان ترمب قد أصدر أمرًا تنفيذيًا فور عودته إلى الرئاسة لبدء إجراءات تغيير اسم الخليج، وأعلنت وزارة الداخلية الأمريكية أن التغيير أصبح رسميًا.
في المقابل، رفضت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم القرار، مؤكدة أن الخليج سيظل يحمل اسمه التاريخي “خليج المكسيك” بالنسبة لبلادها وللعالم.
وسخرت شينباوم من الخطوة قائلة: “لماذا لا نطلق على القارة اسم أمريكا المكسيكية؟ يبدو هذا رائعًا، أليس كذلك؟”.
ويُعد “خليج المكسيك” اسمًا معترفًا به دوليًا، وهو مرجع أساسي في الخرائط والملاحة البحرية منذ مئات السنين، ما يجعل قرار ترمب مثيرًا للجدل دوليًا.


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