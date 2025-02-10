عاجل…102 طائرة عمودية أرسلتها القوات المسلحة الأردنية كمساعدات إلى غزة

وطنا اليوم_شاركت في الجسر الجوي الإنساني، الأحد، 16 طائرة مروحية جديدة أقلعت من قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية، منها طائرتان من دولة إيطاليا الصديقة.

ونقلت الطائرات المشاركة على متنها ما يزيد عن 20 طناً من المساعدات الإنسانية والإغاثية ليصل الوزن الإجمالي الذي جرى نقله إلى قطاع غزة نحو 122 طنا، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وعدد من الدول الشقيقة والصديقة.

وبلغ بذلك مجموع عدد الطائرات العمودية التي أرسلتها القوات المسلحة الأردنية 102 طائرة من ضمنها 11 طائرة إيطالية.

ويهدف الجسر الإنساني الذي تسيره المملكة الأردنية الهاشمية إلى تسريع عملية نقل المواد العاجلة خاصة العلاجات واللوازم الطبية إلى القطاع.