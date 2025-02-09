سفير السعودية يؤكد دعم بلده للأردن في رفض دعوات تهجير الفلسطينيين

وطنا اليوم:رئيس مجلس النواب يلتقي السفير السديري ويؤكد: أمن الأردن والسعودية كلٌ لا يتجزأ

استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، الأحد، السفير السعودي لدى المملكة نايف بن بندر السديري، بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيراً لبلاده في الأردن.

وأكد الصفدي والسديري عمق العلاقات التي تربط المملكتين بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

وأكد الصفدي تضامن مجلس النواب مع السعودية ورفض أي ممارسات وتصريحات تمسهم: “فأمن الأردن والسعودية كل لا يتجزأ” مقدماً الشكر والتقدير للأشقاء في السعودية على موقفهم الرافض لطروحات تهجير الغزيين إلى الأردن ومصر.

وقال: “نرفض التصريحات التي صدرت عن رئيس وزراء دولة الاحتلال بخصوص المملكة العربية السعودية، والتي تشكل خرقاً لقواعد القانون الدولي، وتستوجب من البرلمانات العربية والدولية إدانتها، واتخاذ مواقف واضحة رافضة لها”.

السفير السعودي، أكّد دعم بلاده للأردن ووقوفها إلى جانب الأردن في رفض دعوات تهجير الفلسطينيين، مؤكداً أهمية توحيد الجهود نحو الدفاع عن الحق الفلسطيني وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.

وفي نهاية اللقاء عبر الصفدي عن شكره وتقديره للسفير السعودي على ما بذله من جهود كبيرة طيلة فترة عمله من أجل تعزيز وتقوية علاقات البلدين.

فيما عبر السفير السعودي عن شكره البالغ لجلالة الملك عبد الله الثاني، وجميع المسؤولين في المملكة وأبناء الشعب الأردني كافة على حفاوة التقدير الذي لمسه طيلة فترة عمله سفيراً لبلاده في المملكة.