سيدة جرشية ترسل رسالة إلى الرئيس الأمريكي

وطنا اليوم:وضعت سيدة جرشية لوحة كتب عليها ” الأردن خط أحمر “، أعلى محلها التجاري في المحافظة شمال الأردن، مما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي المتعددة.

وعبرت السيدة الجرشية التي لف الشماغ رأسها؛ عن موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينين من الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن يكون الأردن وطنًا بديلًا للفلسطينين.

وجابت اللقطة العفوية التي حملت دلائل تتضمن إلتفاف الأردنيين خلف جلالة الملك عبدالله الثاني